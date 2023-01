Uomini e donne oggi: Alessio lascia lo studio, due over creano imbarazzo

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Oggi largo spazio è stato dedicato al trono classico ovvero ai due tronisti Lavinia e Federico alle prese con il loro percorso turbolento.

Infatti, Alessio, il rosso, ha lasciato il programma dopo aver visto un bacio di Lavinia con l’altro suo rivale. Anche Federico è apparso in difficoltà dato che Carola per la prima volta si è lasciata andare ad un pianto liberatorio… Spazio poi anche al trono over dove è uscita fuori una conoscenza inaspettata

Uomini e donne: imbarazzo in studio per Elena e Vito

La puntata è iniziata con Elena e Vito, due volti del Trono Over che finora non si erano esposti. Infatti, Gianni Sperti crede che i due siano appena approdati nel programma. In realtà, Maria De Filippi fa sapere che sono da tempo nello show. Inizialmente, vedendo lei ridere ed emozionarsi, sembrava che il loro percorso stesse andando bene e invece si sono seduti al centro per chiudere. In realtà a voler fare un passo indietro è il cavaliere che ha definito la dama un pò possessiva.

Elena alla fine ha detto che con i suoi sorrisi e il suo ridere sempre è solo una maschera. La donna ha conosciuto anche Alessio, ma anche con lui non è andata bene. Insomma, davanti a questo teatrino, i presenti sono apparsi molto in imbarazzo dato che nessuno aveva idea di quello che sarebbe successo.

Lavinia rincorre Alessio dietro le quinte

Percorso ancora difficoltoso per Lavinia che ad oggi non riesce ancora a scegliere chi tra i due Alessio la colpisce di più. La ragazza ha fatto un esterna con Alessio Campoli e tra i due c’è stato un bacio. Un bacio che però non è piaciuto a Corvino che come una furia ha lasciato il programma.

La tronista gli ha corso dietro e tra le urla e la delusione del corteggiatore campano ha provato a parlargli. Alla fine si sono chiariti