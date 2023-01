Uomini e Donne spoiler 20 gennaio: Gloria fa una confessione su Riccardo

Nella puntata del 20 gennaio di Uomini e Donne assisteremo alla prima parte di una nuova registrazione, nello specifico, quella che è stata effettuata il 6 gennaio. Per l’occasione, dunque, Tina Cipollari prenderà in giro Gemma Galgani per il giorno della befana.

Successivamente, poi, l’attenzione si focalizzerà su Gloria e Riccardo. I due sveleranno come hanno trascorso le festività di Capodanno e poi la dama arriverà a fare una confessione inaspettata sul cavaliere.

Tina torna a Uomini e Donne e fa uno show con Gemma

Nel corso della puntata del 20 gennaio di Uomini e Donne vedremo che Tina Cipollari tornerà in studio, ricordiamo che nelle precedenti tre puntate è stata assente per motivi personali. Ad ogni modo, per farsi perdonare dell’assenza, l’opinionista darà luogo ad uno show che coinvolgerà Gemma Galgani. Nello specifico, Tina inviterà tutto il pubblico ad alzarsi in piedi per fare gli auguri della befana a Gemma. Tutti seguiranno le direttive della donna e anche la Galgani sembrerà piuttosto divertita dalla cosa.

In seguito, poi, si entrerà nel vivo della puntata con Gloria e Riccardo. Prima di questo blocco, però, è bene precisare che Armando Incarnato non sarà presente in studio. Il cavaliere nella scorsa registrazione è stato pesantemente attaccato da Maria De Filippi. Tale scena, però, non è andata in onda, ma è stata censurata in fase di montaggio e la cosa ha generato molto sgomento nel pubblico da casa, che è rimasto delusissimo.

Spoiler 20 gennaio: la confessione di Gloria su Riccardo

Passando a Gloria e Riccardo, invece, i due racconteranno come hanno trascorso il Capodanno. A tal riguardo, spiegheranno di essere stati insieme e di essersi incontrati a metà strada tra Taranto e Roma. La dama, allora, farà una confessione inattesa. Nello specifico, dirà che Guarnieri è un uomo completamente diverso al di fuori dello studio. Nel privato, infatti, è molto più dolce, sensibile e affettuoso.

Riccardo sarà molto felice di questo, ma anche nella puntata del 20 gennaio di Uomini e Donne, il cavaliere ribadirà di non provare amore nei confronti di Gloria, tuttavia, sente di essere molto legato a lei. Per tale motivo vuole continuare sicuramente ad uscire con lei. In merito a Biagio, invece, il cavaliere continuerà ad uscire con Carla. Silvia sarà sempre ostile nei suoi confronti al punto che lui le darà della falsa e bugiarda.