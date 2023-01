Uomini e donne oggi, volano stracci: Maria censura Armando, cosa non è andato in onda

Doveva essere una puntata molto movimentata quella di oggi appena terminata a Uomini e donne. Oltre alla grande assenza di Tina Cipollari che non è passata inosservata a creare polemiche sui social anche una scena che sarebbe dovuta andare in onda proprio poco fa.

Si tratta, come ci avevano fatto sapere le anticipazioni, di una sfuriata che Maria avrebbe avuto con Armando e che non è stata trasmessa. La produzione ha deciso di censurare ma andiamo a vedere il motivo e cosa è accaduto davvero.

Uomini e donne oggi, Maria mette in difficoltà Armando

Protagonista ancora una volta Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano si è trovato al centro di una discussione dopo il ritorno di una dama per lui. Si tratta di Andrea che il 40enne ha avuto modo di conoscere proprio nel parterre.

I due pare si siano sentiti e visti ma stando al racconto della ragazza Incarnato è sparito. Il cavaliere non avrebbe più risposto ai messaggi e alle chiamate della giovane senza nessun motivo o meglio un motivo è poi venuto fuori.

Incarnato ha voluto interrompere la loro conoscenza per via di un problema che sta affrontando la ragazza, un disturbo alimentare. Tutto questo genera di conseguenza una reazione di Gianni Sperti che si è scagliato pesantemente contro l’uomo. Sinceramente è un uomo di basso di livello. Trova questa motivazione come una scusa per non conoscerla. Questo disturbo l’ho avuto anche io. Dallo psicologo ci vado anche io e non lo vedo un problema.

Incarnato dice la sua ma nessuno gli crede

Armando spiega che a causa di questo disturbo Andrea ha troppi alti e bassi e di conseguenza finivano troppo per litigare. In tutta questa discussione oggi, però qualcosa non è tornato al pubblico a casa che grazie alle anticipazioni sapeva di una sfuriata della presentatrice. Chissà va in onda nella puntata di domani.