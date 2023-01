Francesco Mariottini ritorna ad Amici: vi ricordate la caduta epica che fece prendere a Gianni Sperti? (VIDEO)

E’ da poco terminata unan uova puntata di Amici e con grande sorpresa è tornato un ex allievo nei panni di giudice di ballo. Si tratta di Francesco mariottini che ha preso parte al talent molti anni fa.

Il suo ritorno è stato accolto con applausi ed urla da parte dei fan che ovviamente ricordavano benissimo il giovane. Non è cambiato tanto da allora, stesso sguardo e stesso fisico, forse solo il colore dei capelli diversi.

Ovviamente appena entrato il ballerino professionista, tutti lo hanno ricordato per la famosa caduta che fece prendere a Gianni Sperti, all’epoca anche lui nella scuola come maestro.

Francesco Mariottini torna ad Amici

Sono passati ben quindici anni da quando dietro ai banchi c’era lui: Francesco Mariottini. L’ex allievo ha partecipato ad Amici 7, in onda a cavallo tra il 2007 e il 2008. Era l’edizione vinta da Marco Carta dove le squadre erano divise in squadra Bianca e squadra Blu.

Francesco era nei Blu, con lui c’erano Marco Carta, Cassandra De Rosa, Marina Marchione, Gennaro Siciliano, Marta Rossi e Maria Luigia Larocca. Proprio nella fase del Serale c’è stato un momento che mai nessuno lo ha dimenticato. Di cosa parliamo? Beh della caduta di Gianni Sperti durante una loro esibizione.

L’epica caduta di Gianni Sperti causata da Francesco

In quegli anni, come in molti ricordano i professori chiedevano ai ragazzi anche prese molto particolare e di grandi difficoltà Beh in questo caso, durante un salto all’indietro, Francesco non ha prese bene l’attuale opinionista di Ued facendolo cadere a faccia a terra.

Un momento epico che a distanza di anni viene ancora ricordato ancora. Gianni Sperti da grande professionista si alzò e continuò la coreografia. Ecco il video ripescato, per chi lo avesse rimosso.