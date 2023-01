Verissimo, Magalli irriconoscibile dalla Toffanin: “Mi avevano dato due mesi di vita…”

Non si vedeva in tv da tempo, Giancarlo Magalli e finalmente dopo mesi ha spiegato cosa gli è successo. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo il conduttore televisivo ha parlato per la prima volta di un dramma che sta vivendo e che gli ha cambiato la vita.

Ha scoperto di avere un tumore e per quattro mesi è stato sdraiato a letto perdendo circa 24 kili. Anche la stessa conduttrice ha fatto fatica a riconoscerlo e non ha esitato a dirglielo.

Giancarlo Magalli irriconoscibile a Verissimo: la lotta contro il tumore

L’ex conduttore de I Fatti Vostri, è apparso quasi irriconoscibile a Verissimo e come detto in precedenza, Silvia non ha nascosto il suo stupore. Magalli ha raccontato di essere prima stato colpito da una brutta infezione e poi da un tumore. Il peggio, fortunatamente, dovrebbe essere alle spalle. “Nel 90% per cento dei casi il cancro che ho avuto è guaribile. Certo non è stato facile quando alle mie figlie hanno detto che avrei potuto avere due mesi di vita”

Giancarlo ha fatto un passo indietro a quei quattro mesi spiegando che non è stato facile affrontare il tutto. Ha raccontato che tutto è iniziato per un dolore alla milza che credeva fosse dovuto ad una caduta. Quando ha visto che non passava ha fatto degli accertamenti e li ha scoperto di avere un melanoma. Nello stesso periodo poi ha avuto anche una brutta infezione che gli ha causato febbre alta. I farmaci che assumeva invece gli causano allucinazioni e strani stati di animo.

Come sta oggi l’ex conduttore de I fatti vostri

Nel lungo e sofferente racconto Magalli ha ammesso che questo periodo non è stato facile da affrontare. Alle figlie avevano detto inizialmente che gli restavano solo due mesi di vita, poi grazie alle cure il peggio è passato.

Il conduttore ha assicurato a Silvia Toffanin di sentirsi oggi molto meglio e che non pensava nemmeno di riprendersi così rapidamente, nello stesso tempo ha precisato che non hai mai perso il sorriso e la voglia di vivere.E parlando di un suo futuro televisivo, Magalli ha raccontato ancora di aver scritto a Stefano Coletta e avergli chiesto di fargli fare qualcosa… Quindi è probabile che lo rivedremo molto presto.