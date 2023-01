Antonino Spinalbese smaschera autori GF Vip: con Giaele e Oriana era tutto organizzato? (VIDEO)

Tra .In questo periodo, Antonino Spinalbese e Nicole Murgia si stanno molto avvicinando nella casa del GF Vip, al punto che il ragazzo ha fatto delle confessioni alquanto inedite che coinvolgono gli autori del programma.

Nello specifico, il protagonista ha fatto una sorta di riepilogo di tutto il suo percorso all’interno della casa. L’attenzione si è focalizzata soprattutto sulle relazioni interpersonali avute con certe donne.

Che bene, a tale riguardo Antonino ha lasciato intendere che molte di queste relazioni siano state pilotate e non siano scaturite da una sua precisa volontà. Resosi conto dell’errore, però, il concorrente ha provato a rimediare. Vediamo che cosa è successo.

Le inedite confessioni di Antonino sugli autori del GF Vip

Antonino spina albese ha fatto delle dichiarazioni piuttosto pesanti contro gli autori del GF Vip. Durante una chiacchierata con Nicole Murgia, infatti, il parrucchiere ha spiegato che molte cose fatte durante il suo percorso in casa non siano state volute e cercate da lui al 100%. A tal riguardo, non ha potuto fare a meno di tirare in ballo alcuni flirt. Tra di questi c’è quello, durato alquanto poco, con Oriana Marzoli e l’avvicinamento con Giaele De Donà.

Soprattutto in merito a queste due ragazze, Spinalbese ha dichiarato di non essere stato lui a volere che nascessero questi rapporti. A generare il loro avvicinamento sono state delle situazioni dettate da soggetti terzi. Resosi conto della gravità delle cose dette, Antonino ha provato a rimediare mettendosi a tacere e dicendo di non voler andare avanti nella conversazione, in modo da non entrare troppo nel merito della questione.

L’unico rapporto vero secondo Spinalbese

Malgrado questo tentativo, però, il pubblico del GF Vip ha carpito perfettamente lo sfogo di Antonino Spinalbese contro gli autori. Come se non bastasse, poi, il concorrente ci ha tenuto a precisare che solo un rapporto è stato voluto da lui al 100%. Si tratta di quello con Ginevra Lamborghini. Ancora una volta, dunque, il parrucchiere ci ha tenuto a rimarcare la differenza del legame che ancora lo vincola a Ginevra, rispetto a quello, ormai inesistente, con Oriana e Giaele.

Nicole, dal canto suo, e rimaste in silenzio ad ascoltare lo sfogo del suo compagno d’avventura. Ricordiamo che la ragazza in questo periodo si sta molto avvicinando al parrucchiere, probabilmente perché spera di instaurare con lui un rapporto differente dall’amicizia. Non resta che attendere per vedere se nascerà questo nuovo flirt.