La mamma di Onestini arriva al GF Vip come un fiume in piena, bordata a Nikita: “meritavi di essere portata a letto e poi scaricata…”

Non si parla d’altro in queste ore in rete. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip e Alfonso Signorini ha ben pensato di fare una sorpresa a Luca Onestini. Per l’ex tronista di Ued è arrivata sua madre che gli ha dedicato solo dolci e belle parole.

Parole che hanno molto commosso il ragazzo, che più volte le ha detto grazie. La signora, però, non è stata molto clemente con gli altri Vipponi tanto che ha lanciato bordate che hanno scosso il popolo della rete. Anche Sonia Bruganelli non ha apprezzato alcune frasi dette dalla mamma di Onestini, soprattutto verso Antonino e Nikita.

La madre di Luca Onestini affonda Nikita

Mamma Carla è entrata nella Casa di Cinecittà per difendere il figlio dopo che la coinquilina lo aveva, non proprio velatamente, accusato di averla illusa per poi rifiutarsi di approfondire il loro rapporto. “Sono contentissima di come ti stai comportando. Sei un ragazzo pulito e trasparente. Le persone che dicono la verità sono scomode per quelle false. Sai ragionare e li costringi a inventare nuove bugie”, queste le sue parole.

Meno carine invece, quelle rivolte ad Antonino e Nikita. Parlando della Pelizon l’ha definita una stratega e falsa, spiegando che tutte le sue mosse vengono fatte solo per farsi notare. Anche la cena organizzata dal GF Vip per lei era tutta una messa in scena, dato che ha invitato anche Luca.

Ma non è tutto, la signora Carla ha detto apertamente alla Vippona che al posto del figlio si sarebbe meritata un Antonino. Non hai credibilità. Sei una grande stratega, anche la cena è stata una strategia alla quale non ha creduto nessuno. Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo.

Sonia Bruganelli attacca la madre di Luca

La madre di Luca Onestini ha continuato ad attaccare dopo Nikita anche Antonino. La donna lo ha definito un uomo falso, dai pochi contenuti. A difenderlo però ci ha pensato Sonia che è intervenuta subito stoppando la donna. L’opinionista del GF Vip ha criticato il modo in cui si è presentata e soprattutto la maniera con cui offende. “Ma lei pensa davvero di poter venire qui e lanciare accuse per difendere suo figlio. Ad Antonino ha detto che porta le donne a letto e poi le molla. Ma come si permette? Non mi stupisco dell’atteggiamento che ha suo figlio”.