Maria De Filippi, che potere! C’è lei dietro la cancellazione de La Talpa: cosa è successo

Si è parlato tanto nei mesi scorsi del grande ritorno de La Talpa. Il reality nelle scorse edizioni ha avuto molto successo e Mediaset aveva ben pensato di rispolverarlo.

Come in molti ricorderanno si è parlato anche di un possibile conduttore, prima Barbara D’Urso e poi Maria De Filippi. Poi improvvisamente, il silenzio, infatti, il programma sarebbe dovuto già andare in onda ma ad oggi è cancellato dai palinsesti.

La Talpa, cancellata la programmazione: cosa è successo

Brutte notizie per i fan de La Talpa. Come detto in precedenza, il reality sarebbe dovuto tornare in onda già nei mesi scorsi ma qualcosa o qualcuno ha avuto il potere di cambiare il palinsesto. Durante la nuova puntata di Casa Pipol Marco Salvati, autore di Avanti un altro e moltissimi altri programmi TV, ha svelato alcuni retroscena inediti per quanto riguarda il reality: