GF Vip, Stefano Fiordelisi contro il reality: scatta la denuncia

Nella Cassa del Grande Fratello Vip sta accadendo davvero di tutto. E’ la prima volta che una coppia nata nel reality stia avendo tutti questi problemi e anche seri. Nelle scorse ore, dopo che Onestini ha dichiarato che Edoardo sta male, anche Tavassi e Romita hanno detto lo stesso.

A prendere la parola poi è stato proprio Donnamaria che ha chiesto aiuto ai suoi compagni di viaggio. Qualche ora fa a prendere la parola è stato anche Stefano padre della Fiordelisi, scrivendo un posto molto forte sul proprio account.

Il padre di Antonella Fiordelisi chiede provvedimenti

Stefano Fiordelisi ha scritto un lungo e forte post sul proprio account social schierandosi dalla parte della figlia. L’uomo ha parlato chiaramente di bullismo. Vedendo la figlia soffrire per la crisi che sta vivendo con Edoardo, e per tutte le cose che Oriana dice, l’imprenditore salernitano non ci sta più.

Nella frase pubblicata c’è un evidente riferimento. Una chiara allusione a quanto accaduto all’inizio del reality a Marco Bellavia. Il mental coach abbandonò il reality perchè non riusciva a reggere l’atteggiamento degli altri che furono appunto considerati dei bulli nei suoi confronti. Per questo Bellavia uscì definitivamente dalla porta rossa.

Edoardo chiede aiuto ai suoi compagni

Nella giornata di ieri nel cortiletto, c’è stata una discussione tra alcuni vipponi, dato che la Casa possiamo dire si è divisa a metà. Luca, Tavassi, Micol e Giaele hanno espresso il loro parere sul comportamento di Antonella, esortando il romano a lasciarla se ci sta così male a causa sua.



Antonella invece si è detta stanca, scoppiando in lacrime davanti a Donadei, minacciando di aprire la porta rossa per andarsene. Nelle scorse ore si è parlato anche di uno stato di salute di Edoardo molto preoccupante. Lui stesso ha ammesso di aver vomitato a causa del troppo nervoso e stress, ma ha anche chiesto agli altri di aiutarlo nel gestire questa situazione, o meglio ha chiesto agli amici di spiegare ad Antonella che tutti i nomignoli che gli vengono dati non sono giustificabili.