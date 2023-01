Grande Fratello Vip, anticipazioni: Signorini perde un pilastro importante di questa edizione

Sono corse diverse voci nelle scorse settimane sul possibile addio degli opinionisti per la prossima edizione.

A quanto pare nelle ultime ore è arrivata la conferma: Orietta Berti non sarà presente al GF Vip 8. Molto probabilmente nemmeno Sonia Bruganelli ma sulla prima il suo futuro è già scritto altrove.

Orietta Berti lascia Mediaset e lo stesso GF Vip

In una recente intervista, Orietta Berti ha parlato del suo futuro televisivo e dei progetti che ha in procinto per il prossimo anno. La cantante ha parlato anche del rapporto che ha con Alfonso Signorini e il resto delle persone che lavorano attorno al reality. C’è sempre un clima di sintonia e divertimento ha fatto sapere la grande artista che possiamo dire sta molto piacendo al pubblico a casa in queste nuove vesti di opinionista.

Nonostante il programma di Canale 5 sia visto soprattutto da un pubblico giovane, Orietta piace molto ai ragazzi, e lo dimostrato anche a Sanremo qualche anno fa. Tornando al suo futuro professionale, la Berti non ha nascosto che il prossimo anno lascerà il GF Vip per dedicarsi ad altro.

Il sogno dell’opinionista del GF Vip

Orietta è pronta a tornare alle sue vecchie origini e oltre a lasciare il GF Vip lascerà anche la rete ammiraglia per tornare in Rai. Il prossimo anno infatti la vedremo accanto a Fabio Fazio, a Che tempo che fa. “Sono stata con Fabio tanti anni, tornerò da lui. Intanto devo andare a promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera”.

La cantante non ha nemmeno nascosto di avere altri sogni nel cassetto e uno di questi si chiama Fabio Rovazzi. La cantante nutre infatti il desiderio di lavorare a un progetto con lo YouTuber per il quale prova una profonda stima e una forte ammirazione dal punto di vista artistico. Insomma, nonostante la sua età Orietta non ha proprio intenzione di fermarsi.