Daniele Dal Moro incontra il padre al GF Vip: sul web è polemica, ecco chi è in realtà l’uomo

Daniele Dal Moro ha ricevuto una sorpresa da parte di suo padre nella casa del GF Vip. Il signor Gian Pietro, chiamato Gianni, è entrato in casa ed ha fatto un discorso molto pacato, motivante e deciso a suo figlio.

Il suo scopo, chiaramente, era quello di rimetterlo un po’ in riga e di dargli forza e coraggio. Ad ogni modo, molti telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio, che ha generato molto sgomento. Vediamo, infatti, chi è davvero l’uomo in questione.

L’incontro tra Daniele Dal Moro e suo padre al GF Vip

Durante la puntata di ieri del GF Vip Daniele Dal Moro ha incontrato suo padre ed è stato molto felice. I due hanno un rapporto molto bello e profondo, anche se nel corso della vita non sono mancati i disguidi e gli scontri. Ad ogni modo, l’uomo ha fatto un discorso molto pulito e tranquillo a suo figlio, che ha molti ha dato anche l’idea di essere un po’ studiato e preparato a casa.

Su Twitter, infatti, durante l’incontro, molti utenti non hanno potuto fare a meno di commentare quanto stesse accadendo, dicendo delle cose anche pungenti. C’è, ad esempio, chi ha insinuato che il signor Gianni avesse dato luogo più ad un comizio, o una campagna elettorale, piuttosto che a un discorso proveniente dal cuore. Ebbene, in effetti i telespettatori non hanno tutti i torti, vediamo per quale motivo. (Continua dopo il video)

Ecco chi è il signor Gianni

Il signor Gianni, padre di Daniele Dal Moro, di professione fa il politico e, durante la messa in onda di ieri del GF Vip, ha sfoderato tutte le sue qualità di oratore. Sin dagli albori, l’uomo si è iscritto al Partito Democratico ed ha sempre seguito ideologie di questo genere. Per molto tempo, però, l’uomo ha lavorato anche nel marketing strategico legato alla comunicazione e agli eventi.

Dopo aver organizzato tantissimi eventi degni di nota, però, l’uomo ha deciso di abbandonare il lavoro aziendale per dedicarsi alla politica. Da qui si è avvicinato al ramo progressista, di cui ha sposato appieno le idee e il modo di agire. Alcuni anni fa, inoltre, l’uomo è stato eletto anche tra i membri della Direzione Nazionale del Partito Democratico. Insomma, il suo politicare nella casa del GF Vip è legato sicuramente alla sua professione.