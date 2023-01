Luca e Oriana a nulla è servita la punizione del GF Vip: violato di nuovo il regolamento! Cosa succede adesso?

Non è di certo la prima volta che Luca e Oriana infrangono il regolamento imposto dal GF Vip. Chi segue il reality sa benissimo che alcuni atteggimenti e midi di fare vanno assolutamente vietati ma i due concorrenti non sembrano proprio capirlo.

A nulla sono bastate le ramanzine di Signorini, di Orietta e della stessa produzione che più volte li ha richiamati. Subito dopo la diretta del 30 gennaio i due vipponi però ne hanno combinato un’altra.

Oriana e Luca violano di nuovo il regolamento

Terminata la diretta, Oriana Marzoli si è lamentata con alcuni concorrenti sul fatto che Antonino Spinalbese giri dentro casa con gli occhiali da sole e lei dubita del fatto che abbia un certificato che ne attesti la necessità. Per quanto riguarda il discorso parlare in un’altra lingua, Luca Onestini nega che lui e la venezuelana abbiano continuato a chiacchierare in spagnolo.

Ma a dimostrazione che mentono ci sono dei video circolati in rete. Beh, proprio durante la puntata Signorini li ha ripresi ancora una volta, dimezzando il budget settimanale a disposizione. Del resto anche Orietta ha detto la sua, invitando tutti a pulire e a tenere ordinata la casa, dato che è un porcile! Eppure a nulla è servito tutto ciò, stanotte Oriana e Luca ci sono ricascati di nuovo.

In arrivo provvedimenti per i due Vipponi?

Gli utenti sempre attenti alle dinamiche della casa, hanno notato che tra le cinque e le sei del mattino Oriana e Luca si sono trovati vicino al bagno a chiacchierare, Come è loro consolidata abitudine stavano denigrando Daniele Dal Moro. Ma, per non farsi comprendere dagli spettatori, si sono espressi in spagnolo

Ma non solo, a quanto pare hanno anche mentito sulle bottiglie di vino, nascondendone alcune in magazzino per berle di nascosto. Un atteggiamento questo che non è piaciuto al pubblico da casa e che sicuramente avrà fatto innervosire anche Signorini. Ora bisognerà vedere cosa accadrà nella prossima puntata dato che nemmeno questa punizione è servita a nulla.