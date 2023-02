Retroscena su Marco Bellavia e Pamela Prati: ecco che ha fatto lei prima di Sheila

Il rapporto tra Pamela Prati e Marco Bellavia sembra definitivamente compromesso. In molti speravano e credevano che questa sarebbe stata la volta buona per la showgirl di trovare l’amore ma, a quanto pare, così non è stato.

Ieri, infatti, è stata diffusa la notizia secondo cui Marco abbia trovato la sua serenità al fianco di Sheila. Adesso, però, sono trapelati dei retroscena che spiegano i motivi per cui l’uomo si sia avvicinato a lei e non a Pamela. Ecco cosa sarebbe successo.

Ecco cosa sarebbe successo tra Pamela Prati e Marco Bellavia

Per Marco Bellavia e Pamela Prati non sembra esserci un roseo futuro in arrivo. L’uomo, infatti, pare abbia trovato l’amore insieme a Sheila. In queste ore, però, sono emersi dei retroscena alquanto interessanti. In molti si stanno chiedendo come mai il protagonista non abbia deciso di insistere con la Prati. Ebbene, a quanto pare, lo ha fatto. Si vocifera, infatti, che Belavia abbia tentato più volte di avere un approccio con la showgirl.

In diverse occasioni sarebbe andato in hotel da lei e avrebbe provato ad avvicinarsi e approfondire la conoscenza. La Prati, però, gli avrebbe sempre rifilato due di picche. Questo, dunque, a lungo andare, ha fatto perdere l’interesse a Marco, il quale ha deciso di orientare le sue mire verso altro. Così, dunque, sembra essersi messo in contatto con Sheila che, in realtà, lui conosceva già.

Chi è davvero Sheila

Dopo aver ricevuto i presunti rifiuti da Pamela Prati, dunque, Marco Bellavia avrebbe cominciato a dedicarsi ad un’altra donna, ovvero Sheila. I due pare siano stati insieme un po’ di tempo fa. La relazione, però, volse al termine e, da quel momento in poi, tra i due non ci sarebbe stato più alcun tipo di contatto. Solamente negli ultimi tempi, invece, tra i due c’è stato un riavvicinamento, che ha portato alla nascita di un amore rinnovato.

Attualmente, dunque, Marco e Sheila sembrano essere molto felici e sereni insieme. I due si sono ritrovati e sembrano pronti a lasciarsi travolgere dalla passione e da tutto quello che riserva il futuro. In merito a Pamela, invece, la donna è ancora single e, almeno per il momento, non ha minimamente commentato queste notizie su Marco Bellavia. Non resta che attendere per vedere se lo farà.