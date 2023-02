Oriana Marzoli smaschera Antonella Fiordelisi: lo strano gesto che fa durante le puntate del GF Vip

In queste ore, Oriana Marzoli è tornata ad attaccare Antonella Fiordelisi nella casa del GF Vip. Nello specifico, la venezuelana si è resa conto di un gesto che la sua coinquilina è solita fare durante le dirette per passare da vittima.

Nel corso di una chiacchierata con alcune coinquiline, tra cui Nicole Murgia, Oriana ha posto l’accento su un episodio che si è verificato soprattutto durante la scorsa puntata del reality show, che in pochi hanno notato. Vediamo di cosa si tratta.

Oriana smaschera Antonella

Antonella Fiordelisi è spesso accusata di comportarsi da vittima al GF Vip e di questo ne è fermamente convinta Oriana Marzoli. Quest’ultima, per avvalorare la sua tesi, ha portato alla luce un episodio accaduto durante la scorsa puntata del programma condotto da Alfonso Signorini. La venezuelana, infatti, ha fatto notare che Antonella non si pulisce mai le lacrime durante le dirette del GF Vip.

Il motivo, a suo avviso, risiede in una strategia accuratamente studiata a tavolino per passare da vittima. Nello specifico, infatti, la ragazza ha detto che, comportandosi in questo modo, Antonella si mostrerebbe sempre con il volto distrutto e sfatto, in modo da impietosire il pubblico. Una persona “normale” e sincera, invece, farebbe come gesto spontaneo quello di asciugarsi le lacrime e pulirsi il viso dopo aver pianto.

Pubblico del GF Vip appoggia la Marzoli a scapito della Fiordelisi

Oriana Marzoli, dunque, è convinta che questo gesto di cui spesso si rende protagonista Antonella Fiordelisi al GF Vip sia frutto di una strategia. La sua interlocutrice è apparsa assolutamente d’accordo con lei. Anche Nicole, infatti, ha ammesso di trovare molto strano il fatto che la coinquilina resti sempre con il viso sporco e rigato dalle lacrime, soprattutto durante le puntate in diretta.

Moltissimi telespettatori si stanno trovando d’accordo con la disamina di Oriana. Diversi utenti di Twitter, infatti, stanno commentando le dichiarazioni della Marzoli e stanno ammettendo che, effettivamente, il comportamento di Antonella sia piuttosto strano e atipico. Ad ogni modo, almeno per il momento, la destinataria di queste accuse è all’oscuro, pertanto, non ha potuto replicare per difendersi. Molto probabilmente la questione sarà affrontata durante la prossima puntata del GF Vip, dove Antonella avrà modo di spiegare la sua versione dei fatti a riguardo. Non resta che attendere.