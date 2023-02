Oroscopo 3 febbraio 2023: Toro polemici, Scorpione in vena di novità

Secondo l’oroscopo del 3 febbraio, i nati sotto il segno dei Gemelli devono mostrare maggiore determinazione. I Pesci, invece, devono essere un po’ più scaltri

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore c’è bisogno di alzare un po’ la guardia. Non tutte le persone che vi circondano sono oneste nei vostri riguardi. Potrebbe esserci qualcuno che non desidera altro che disseminare un po’ di zizania.

Toro. Siete un po’ polemici in questo periodo. Cercate di non sbottare con persone che non meritano la vostra rabbia. Dal punto di vista sentimentale siete un po’ troppo sul filo del rasoio.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 3 febbraio vi invitano a prendere meno sul serio le critiche. Cercate di essere decisi e di lottare per raggiungere quello che volete. Sia in amore sia nel lavoro ci vuole determinazione.

Cancro. Buon momento per quanto riguarda le coppie stabili. Se state pensando di compiere dei passi importanti, questo potrebbe essere un ottimo momento per emergere e per darvi da fare.

Leone. Siete un po’ confusi sul lavoro. Forse state affrontando delle situazioni troppo più grandi di voi, ma non abbiate paura, le soddisfazioni arrivano per chi si impegna e chi sa aspettare.

Vergine. Le stelle denotano un inizio giornata un po’ conflittuale. Cercate di non litigare con il partner o con le persone a cui tenete particolarmente. Sul lavoro avete bisogno di nuovi stimoli.

Previsioni 3 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore è tempo di essere un po’ più risoluti. Spesso tendete ad essere polemici, ma poi tronate sui vostri passi e chiedete scusa per i vostri comportamenti. Questo potrebbe spingere il partner a non prendervi più sul serio.

Scorpione. Avete bisogno di una ventata di aria fresca. Sia dal punto di vista sentimentale, sia professionale, è necessario darsi da fare per cercare di rendere meno statiche le vostre abitudini.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 3 febbraio vi invitano ad essere un po’ più decisi. Non aspettate che siano le situazioni a bussare alla vostra porta, ma siate voi i cacciatori del vostro futuro.

Capricorno. Giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Questo è un momento molto importante per voi. Cercate di darvi da fare e di non rimanere mai indietro nel lavoro. Ci vuole costante impegno e studio.

Acquario. Siate un po’ più lungimiranti. Questo è un momento un po’ complesso per quanto riguarda la sfera sentimentale. Siete un po’ indecisi su alcune decisioni da prendere e la cosa potrebbe generare qualche turbamento.

Pesci. Aprite gli occhi e cominciate a pensare con la vostra testa. Non è tempo di perdersi in chiacchiere e di aspettare che siano gli altri a fare la prima mossa. Se volete qualcosa, lottate per conquistarla.