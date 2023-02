GF Vip, salta l’ingresso di un concorrente? “Stanno succedendo cose” (FOTO)

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di apprendere, nei prossimi giorni ci saranno nuovi arrivi nella casa, ma l’ingresso di un concorrente potrebbe essere a rischio. A gettare ombre sulla faccenda è stata l’influencer Deianira Marzano.

Nello specifico, pare che uno dei protagonisti che la prossima settimana dovrebbe varcare la soglia della porta rossa, potrebbe riprendersi le valigie e tornare a casa. Ma di chi si tratta? Vediamo quello che è emerso.

Caos dietro le quinte del GF Vip: potrebbe saltare un ingresso

Il cast del GF Vip si sta per arricchire. Ben quattro persone sono attualmente in quarantena in attesa di poter entrare nella casa. Due persone saranno dei concorrenti a tutti gli effetti, mentre altri due saranno in casa solo per un periodo di tempo limitato. Tutte queste persone hanno in comune una cosa, ovvero sono ex di qualcuno. Ad ogni modo, in queste ore è trapelata una notizia bomba. L’ingresso di un futuro concorrente del GF Vip pare sia a rischio.

L’influencer Deianira Marzano ha spiegato che dietro le quinte del programma si starebbero verificando degli eventi inattesi. Essi potrebbero andare a compromettere l’ingresso in casa di una delle persone precedentemente annunciate. La donna, però, non ha potuto dare ulteriori informazioni, almeno fino a quando non si saprà di più a riguardo. La cosa certa, però, è che starebbe succedendo qualcosa di molto sospetto. (Continua dopo la foto)

Ecco le ipotesi sul concorrente a rischio

I telespettatori del GF Vip, dunque, hanno cominciato a fare delle ipotesi in merito a chi possa essere il concorrente il cui ingresso sembra essere compromesso. Ricordiamo che in questa trance dovrebbero entrare Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon, e Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi. Che sia proprio uno dei due a non entrare più nella casa più spiata d’Italia.

In effetti, soprattutto l’ingresso di Gianluca ha generato molto sgomento soprattutto a causa delle insinuazioni del pare di Antonella Fiordelisi. Stefano ha sollevato una vera e propria bufera in quanto ritiene del tutto scorretto e inopportuno mettere la ragazza in una posizione cos’ complicata. Potrebbe dunque essere proprio questo il caos che si starebbe verificando dietro le quinte del reality show. Questa, però, è solo una supposizione. Non resta che attendere per vedere quali saranno gli aggiornamenti a riguardo.