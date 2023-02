Al GF Vip scoppia “il bigliettino gate”: nuovi dettagli inediti sul clamoroso caso (VIDEO)

E’da ieri che si parla di Biglietti gate al GF Vip. In questa edizione sono nati molti “CASI” dopo quello di Marco Bellavia e del telvoto truccato questa invece è la volte delle missive.

Secondo il noto blogger Amedeo Venza pare che qualcuno all’interno della Casa riceva dritte su come comportarsi e su chi puntare… Rivelazioni forti che ovviamente metterebbero in discussione soprattutto la veriticità del programma… Ma andiamo a vedere insieme cosa sta accadendo.

Scoppia il caso Bigliettini-Gate: qualcuno riceve suggerimenti?

Non è facile comprendere, al momento, il nome della persona coinvolta nel Bigliettini Gate. Tuttavia, è da un po’ che si parla di mosse un po’ troppo studiate, per non dire facili, da parte dei concorrenti. Qualcuno si è spinto un po’ in là, dicendo che, magari, potrebbero avere un telefono così da comunicare con il mondo esterno. Ma sono solo illazioni, ipotesi, e dunque non è così semplice riuscire a fare chiarezza.

Ora è scoppiata una nuova bufera e se ciò fosse vero sicuramente sarebbe la fine del reality. Amedeo Venza ha fatto sapere attraverso un video sotto postato, che il concorrente che riceve i bigliettini pare li legga in un punto dove non ci sono telecamere. Non sappiamo al momento quale sia ma sembra che nella grande Casa di cinecittà in alcuni angoli le telecamere non arrivano. Queste missive arriverebbero inoltre all’intero delle valige che il GF Vip lascia fuori alla porta rossa con all’interno i vestiti dei Vipponi

GF Vip, il web chiede spiegazioni da parte di Signorini

Amedeo Venza fa sapere anche nel suo video che molto probabilmente nei prossimi giorni uscirà anche il nome del presunto “vantaggiato”. Potrebbe essere Antonino ma anche Luca Onestini. Al momento ripetiamo si tratta solo di pettegolezzi.

Quel che è certo però è che Alfonso Signorini deve prendere una posizione e farlo al più presto prima che i pettegolezzi possano rovinare la reputazione del programma stesso.