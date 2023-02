Oroscopo 4 febbraio 2023: Gemelli poco attivi, Sagittario indecisi

Le previsioni dell’oroscopo del 4 febbraio vedono gli Scorpione molto autonomi, forse anche troppo. Gli Ariete, invece, devono credere di più in se stessi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ricordate che nessuno può dirvi quello che siete o non siete in grado di fare. Seguite sempre il vostro cuore e le vostre aspirazioni e non badate alle critiche, specie quelle non costruttive.

Toro. I nati sotto questo segno hanno costruito dei progetti importanti e non amano vedere che altre persone provino a distruggerli o a criticarli. Ad ogni modo, cercate di farvi scivolare le cose addosso, non si può piacere a tutti.

Gemelli. Siete un po’ stanchi e poco reattivi. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 4 febbraio denotano l’inizio di un periodo caratterizzato da un po’ di alti e bassi. Non arrabbiatevi con chi vi vuole bene.

Cancro. Nella vita bisogna sempre puntare in alto e al miglioramento. Circondatevi di chi è migliore di voi e non abbiate timore di mettervi in gioco. Dal punto di vista finanziario ci sarà un po’ di liquidità in arrivo.

Leone. Non perdetevi in chiacchiere e, soprattutto, non sperperate in acquisti inutili. Ponderate accuratamente le prossime spese e non abbiate la pretesa di gestire tutto da soli. Chiedere aiuto non è sbagliato quando necessario.

Vergine. Avete bisogno di una ventata di aria fresca. Se state lavorando ad un nuovo progetto, bello ma un po’ stressante, cercate di concedervi una piccola pausa in modo da staccare la spina e dedicarvi alle cose che amate di più.

Previsioni 4 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le previsioni dell’oroscopo del 4 febbraio vi invitano a mantenere la calma. Evitate le discussioni con i nati sotto i segni di fuoco e imparate dai vostri errori, in modo da non commetterli nuovamente.

Scorpione. Non amate chiedere favori, pertanto, cercate sempre di sbrigare tutte le cose da soli. I nati sotto questo segno devono prestare un po’ di attenzione al temperamento in questi giorni.

Sagittario. Non è tempo di prendere delle decisioni importanti. In questo momento siete un po’ troppo suscettibili, pertanto, cercate di mantenere la calma. In amore non abbattetevi al primo rifiuto.

Capricorno. La strada verso il successo e le soddisfazioni è sempre quella più complicata e in salita, ma a voi le sfide non vi hanno mai messo paura. Anche in questa circostanza, dunque, riuscirete a dare il meglio di voi.

Acquario. Cogliete al volo le occasioni che si presenteranno a breve sul vostro cammino. Dal punto di vista professionale sono in arrivo delle soddisfazioni, quindi, cercate di non demordere proprio adesso.

Pesci. Le stelle sono alquanto favorevoli specie per quanto riguarda la sfera sentimentale. I single potrebbero fare dei nuovi incontri, mentre le coppie devono prepararsi al salto di qualità. Occhi aperti sul lavoro.