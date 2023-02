Antonella Fiordelisi, l’ex fidanzato Gianluca Benincasa si difende e la inchioda con un video bomba

Si continua a parlare di Antonella Fiordelisi e di Gianluca Benincasa. Questa volta, l’ex fidanzato della spadista ha deciso di pubblicare un video per smascherare la concorrente e mostrare a tutti che le dichiarazioni fatte in passato sono vere.

Come tutti sanno il padre di Antonella, Stefano, ha presentato un esposto contro Benincasa per stalking imponendo il divieto di avvicinamento sia nei suoi riguardi che in quelli della figlia. Ora però, il personal coact ha deciso di dire tutta la verità mostrando anche dei video a sua difesa.

Gianluca Benincasa smaschera Antonella Fiordelisi e il padre

Secondo alcune indiscrezioni, l’esposto nei confronti di Benincasa sarebbe stato già assegnato alla procura di un giudice. Come riporta Deianera Marzano ci sarebbero stati anche altri episodi che avrebbero coinvolto la famiglia di Antonella Fiordelisi. Gianluca Benincasa è intervenuto sui social dove ha pubblicato un video di agosto 2022 mentre bacia Antonella prima che lei partisse per Roma. Successivamente il ragazzo ha pubblicato anche una foto insieme a Stefano Fiordelisi che data settembre 2022. Questo di conseguenza confermerebbe che il giovane non ha detto bugie in passato.

“Ho letto di queste accuse di stalking e ovviamente non è vero niente. Mi sono trovato in una situazione bruttissima in cui la mia ragazza che stava con me prima di entrare al GF Vip, mi ha tradito in diretta e il padre e la madre lo sapevano. Fino al 12 ottobre avevo un bellissimo rapporto con la famiglia e dopo il mio allentamento hanno preso questa posizione. E’ brutto quello che hanno detto e fatto perché non ho mai fatto del male a nessuno mentre loro hanno fatto un danno grandissimo alla mia immagine.

GF Vip: Gianluca sarebbe pronto ad entrare nella Casa di cinecittà

Gira voce da diverse settimane che Gianluca Benincasa sarebbe pronto ad entrare nella casa del GF Vip. Al momento non si sa se come concorrente o spite ma pare che la sua presenza sia stata confermata. Intanto, il padre della Vippona si è scagliato pesantemente contro la produzione, prendendo anche provvedimenti legali.

Intanto, il signor Stefano è intervenuto nuovamente su Instagram, facendo intendere di voler intraprendere nuove azioni contro l’ex della figlia: “Oggi tocca andare dai carabinieri”, ha spiegato.