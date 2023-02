Uomini e donne, registrazione 3 febbraio: Maria caccia Biagio dallo studio, Gloria e Carola lasciano il programma

E’ da poco terminata una nuovissima registrazione di Uomini e donne e le anticipazioni ci fanno sapere che non sono mancati i colpi di scena . Il grande protagonista della puntata è stato Biagio Di Maro che ha avuto una dura discussione con Maria fino ad essere cacciato fuori.

Ma non è tutto, le anticipazioni ci fanno sapere anche che Gloria dopo l’ennesimo litigio con Riccardo ha abbandonato il programma. Infine, colpo di scena, anche Carola ha detto addio a Federico.

Uomini e donne, registrazione 3 febbraio: Gloria e Biagio via dal programma

E’ appena finita una nuova registrazione di Uomini e donne e come ci fanno sapere gli spoiler con clamorosi colpi di scena. Gloria e Riccardo si sono seduti di nuovo al centro studio e dopo l’ennesima discussione tra i due, la dama ha preso una decisione drastica.

Nella puntata andata in onda oggi abbiamo visto Riccardo lasciare il programma ma nel corso di queste settimane i due si sono sentiti senza però arrivare ad una conclusione. Proprio per questa ragione, la Nicoletti ha deciso di voler lasciare il parterre in quanto troppo presa da Guarnieri e troppo presa anche sentimentalmente per andare avanti con un’altra persona.

Altro colpo di scena riguarda Biagio. Il cavaliere che nelle scorse puntate abbiamo visto litigare con Carla, per poi chiedere alla dama Clea di uscire assieme, in questa registrazione di oggi 3 febbraio è riuscito a far andare fuori di testa Maria De Filippi. La padrona di casa infatti sembra aver smascherato il cavaliere napoletano e dopo una lunga sfuriata lo ha cacciato via dagli studi.

Trono classico: Carola va via dal programma

Dopo aver parlato degli over, Maria De Filippi è passata al trono di Federico. Il ragazzo è vicino alla scelta ma ancora non è certo con chi lasciare il programma. Intanto, Carola annuncia di voler abbandonare, chiedendo scusa a tutti ma spiegando di non essere più intenzionata a proseguire il suo percorso.

Una scelta difficile per il tronista che comunque ha espresso la sua rabbia. Ora quello che resta da capire è vedere se il ragazzo andrà a casa a riprenderla, o se anche lui abbandonerà il trono dato che al momento resta solo Alice.