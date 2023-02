Giaele De Donà da bollino rosso, l’incidente hot in piscina non passa inosservato (FOTO)

Al Grande Fratello Vip continuano ad accadere solo cose strane, come le ha definite qualcuno. Dopo il bigliettini gate che sta facendo impazzire il web ora è spuntata fuori un immagine da bollino rosso di Giaele De Donà.

La concorrente ieri sera ha deciso di fare un bagno in piscina ma quando è uscita un dettaglio bollente non è passato inosservato.

Giaele de Donà fuori di seno al GF Vip

Per alcuni istanti al Grande Fratello Vip, Giaele ha dato modo alla regia di censurarla. Cosa è accaduto? Come spesso accade i concorrenti che si lanciano in piscina per fare un bagno a volte non si rendono conto che nelle movenze qualcosa si muove e crea problemi.

Questo è quello che è successo alla Vippona che come fa notare Amedeo Venza è rimasta fuori di seno. Purtroppo, la Donà non si è resa conto dell’incidente piccante che ovviamente ha infiammato il web e non solo…

Emy Buono rivela di essere l’amante di Giaele

Giaele De Donà non ha mai nascosto di vivere la sua relazione con il marito in maniera aperta. E proprio pochi giorni fa è spuntata fuori una sua amante molto conosciuta nel mondo dello spettacolo.

Si tratta di Emy Buono, ragazza con la quale ha avuto anche una storia con Denis Dosio. La ragazza ha lanciato alcune bombe niente male, parlando anche del rapporto tra la De Donà e Taylor Mega, secondo lei costruito a tavolino e un po’ finto:

“Io e Giaele abbiamo avuto una relazione più intesa perché abbiamo fatto insieme molte esperienze. Mi è sembrato strano trovare Taylor Mega e non me in qualità di amante, tra virgolette.

Inoltre, Emy, ha anche parlato del rapporto della Donà con il marito, svelando che Brad è sempre stato a conoscenza della loro storia e che ad oggi però non si parlano. Pare che il marito della vippona l’abbia bloccata su qualsiasi social e senza nessun reale motivo.