GF Vip, concorrente a rischio squalifica, è bufera! Interviene l’avvocato della Pelizon

Quello che doveva essere un semplice momento di ironia si è trasformato in una vera e propria bufera. Milena Miconi ha imitato Nikita Pelizon durante GFVip game ma qualcosa non è piaciuto al pubblico e anche agli avvocati della stessa Vippona.

L’imitazione di Milena Miconi nei confronti di Nikita sta scatenando il caos sui social. I fan della seconda chiedono addirittura la squalifica immediata per l’attrice. Ma qual è il motivo di tanto clamore? Cosa è accaduto di così scandaloso?

Durante il GF Game Night, portato avanti da Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria, ci sono stati come sempre tanti giochi e anche delle imitazioni, tra quiz e cabaret. Ad esempio, Antonella Fiordelisi è stata costretta a dichiarare in ginocchio di fronte a Oriana di averle copiato la sua coda di cavallo, mentre Attilio si è ritrovato a fare uno streap teas. Tavassi e la Murgia invece hanno imitato Daniele e Oriana, insomma tanti piccoli siparietti che hanno molto divertito.

Tutti almeno tranne uno, ovvero quella della Miconi. L’attrice ha indossato una parrucca verde e ha iniziato ad imitare la Pelizon ponendo attenzione sul suo accento e non solo. In particolare, Milena al GF Vip 7 ha continuato la sua imitazione riportando al centro della scena la questione sulla scaramanzia.

“Devo soccorrere qualcuno, qualcuno che sta soffrendo. Chi? E che ne so. Ci stanno le telecamere? Allora io vado a clippare. Adoro”. La vecchia mietitrice questa notte verrà a prendervi, adoro la vecchia mietitrice. Che ridere”. Questa alcune delle sue battute che stanno facendo discutere.

GF Vip: Chiesta la squalifica per l’attrice: intervengono gli avvocati

Molti fan della Pelizon stanno chiedendo addirittura la squalifica della Miconi in quanto il suo atteggiamento è davvero vergogno. Secondo molti, questo di Milena sarebbe solamente l’ennesimo attacco alla modella dato che nelle settimane precedenti la Murgia addirittura ha buttato del sale quando è passata.

Per questo motivo il team di Nikita ha fatto intervenire i propri avvocati ed ecco la loro risposta: L’imitazione messa in scena da Milena non rappresenta un fatto diffamatorio, ma semplicemente un episodio di satira. In effetti, il tutto è avvenuto in un’atmosfera scherzosa