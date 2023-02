Edoardo Tavassi attacca i Rodriguez al GF Vip: la reazione inattesa di Antonino

Nel corso della serata appena trascorsa, i concorrenti del GF Vip si sono cimentati in un gioco per rendere il clima un po’ più movimentato. Nello specifico, alcuni di loro avrebbero dovuto rispondere a delle domande piuttosto pungenti. Uno dei protagonisti è stato Edoardo Tavassi, il quale si è trovato a pronunciare delle frasi ostili nei riguardi della famiglia Rodriguez.

Antonino Spinalbese era presente ed ha avuto anche un ruolo attivo in tutto questo. Il concorrente, infatti, non ha potuto fare a meno di destare scalpore per la sua reazione. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

L’attacco di Edoardo Tavassi contro i Rodriguez

Ieri sera, i concorrenti del GF Vip si sono cimentati in un gioco. Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli hanno fatto delle domande alquanto pungenti a Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi e in un baleno sono saltati fuori anche i Rodriguez. Specie in riferimento a quest’ultimo, il parrucchiere ha voluto stuzzicare il suo compagno d’avventura chiedendogli chi sia la persona con cui ha condiviso l’Isola dei Famosi che non avrebbe mai più voluto incontrare.

Ebbene, Tavassi ha risposto in maniera netta e categorica senza battere ciglio. Nello specifico, infatti, ha spiegato che non avrebbe voluto incontrare mai più Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo. Durante la loro convivenza in Honduras, infatti, i tre si scontrarono duramente in più occasioni e tra loro non c’è mai più stata l’opportunità di chiarire le cose e riappacificarsi.

La strana reazione di Antonino Spinalbese

Ad ogni modo, a generare parecchio clamore è stato soprattutto il comportamento di Antonino Spinalbese. Quest’ultimo sapeva perfettamente che tra Edoardo Tavassi e i Rodriguez non scorresse buon sangue, pertanto, poteva tranquillamente immaginare che il coinquilino si sarebbe scagliato contro il suo ex cognato e suocero. Malgrado questo, però, il parrucchiere la domanda l’ha fatta comunque.

Dopo la risposta di Edoardo, però, Antonino ha assunto un atteggiamento del tutto diverso. Nello specifico, infatti, ha preferito non lasciar trapelare nessuno stato d’animo a riguardo. Subito dopo, infatti, ha proseguito con le domande all’altro Eodardo cercando di far passare in sordina la faccenda. I telespettatori della trasmissione, però, non hanno potuto notare un po’ di stranezza nel suo comportamento. Pare che il giovane abbia prima voluto lanciare la pietra, per poi nascondere la mano.