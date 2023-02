Uomini e donne, chi è veramente Alessandro Sposito? Dall’ex moglie al film hard

Da quando è arrivato a Uomini e donne fin dal suo ingresso le dame sono praticamente impazzite. Da Gemma, a Cristina a Paola fino ad arrivare a Desdemona… tutte hanno perso la testa per il bel napoletano.

C’è da dire però che il suo atteggiamento e il suo modo di fare poco chiaro non è piaciuto a Gianni e Tina che non perdono mai occasione per criticarlo. Ecco oggi scopriamo qualcosa in più su Alessandro Sposito…

Chi è Alessandro Sposito nuovo cavaliere di Ued

Il nuovo cavaliere di Uomini e donne è originario di Napoli, ha 52 anni ed è nato a San Giorgio a Cremano, dove continua a vivere anche se per gran parte dell’anno è in giro per lavoro e per piacere. Prima di tornare nella sua città natale, Alessandro ha vissuto quasi vent’anni all’estero, dove ha gestito delle catene di ristoranti.

Un lavoro che sembra fare tutt’ora. Sappiamo anche che ha studiato presso l’Università Federico II, che è stato sposato per poi divorziare. Il matrimonio è durato pochissimo poco più di un anno e non ha figli. Tra gli affetti più importanti dell’uomo ci sono le sue nipoti, con cui compare spesso su Instagram.

Quel film a luci rosse una ragazzata…

Nelle scorse puntate dopo un forte litigio con Paola, dama con la quale ha chiuso la storia, è venuto fuori che in passato è stato su un set a luci rosse. Alessandro in forte imbarazzo in studio ha prima criticato la dama, in quanto ha precisato che quella era una confidenza e che non era il caso di cacciarla fuori davanti alle telecamere.

L’uomo però non ha negato e ha precisato che si è trattato solo di una ragazzata, fatta quando aveva poco più di 20 anni. Ad oggi, Sposito, dopo aver conosciuto diverse dame ha deciso di proseguire la frequentazione con Pamela ma al momento non sappiamo ancora come stanno andando le cose tra i due.