C’è posta per te, scoppia il caso: le storie raccontate da Maria sono finte? Eccola verità

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Il noto programma condotto da Maria De Filippi anche in questa quarta puntata si è confermato lo show più visto e seguito in televisione.

Intanto, in rete, è scoppiata una sorte di caos. Nel dettaglio in tanti dopo l’ospitata di Federica Pellegrini, hanno ipotizzato che il programma della moglie di Costanzo fosse finto e che nelle storie raccontate non ci fosse nulla di vero.

Dubbi sulla veriticità delle storie a C’è posta per te

Federica Pellegrini ha risposto ad alcune domande, curiosità e pure qualche insinuazione dei follower dopo la sua ospitata a C’è posta per te col marito Matteo Giunta. L’ex nuotatrice è stata chiamata da Ida, che ha voluto fare una sorpresa a sua madre, suo padre e sua sorella che hanno fatto di tutto quando lei ha dovuto lottare contro un tumore al seno. Una storia molto profonda e commovente che ha regalato nelle stesso tempo speranza alle tante persone che lottano contro questo male. Anche Federica si è commossa e ha dichiarato che anche lei in famiglia ha dovuto condividere questo dolore.

Prima di prendere parte a C’è posta per te la nuotatrice ha sponsorizzato la sua presenza nel programma facendo storcere il naso a molti. Qualche hater infatti ha insinuato “Mi sembra sempre tutto finto”. La campionessa olimpionica ha smentito categoricamente tutto assicurandogli che non è assolutamente vero. A smentire questa ipotesi anche un’altro utente che ha lasciato intendere di aver preso parte al people show in prima persona.

Federica Pellegrini e la nuova vita accanto a Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno assieme dal 2018 e il 27 agosto 2022 sono convolati a nozze a Venezia. I due si conoscono da anni, infatti il 40enne è subentrato come allenatore dell’atleta nel 2013 a seguito della scomparsa del suo storico istruttore, Alberto Castagnetti.

E ancor prima, Giunta era il tecnico di Federica e di Filippo Magnini, il quale ai tempi era legato sentimentalmente alla Pellegrini. A seguito della rottura con Magnini, è scoppiato l’amore tra i due e da allora non si sono più separati. Al momento i due vivono la loro storia in maniera tranquilla e dopo il gossip della presunta gravidanza della Pellegrini lei ha smentito categoricamente.