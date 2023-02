Mani addosso tra Antonella ed Edoardo, la regia censura: urgono provvedimenti, web scatenato

Nelle scorse ore nella Casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno assistito all’ennesima lite tra Donnamaria ed Antonella. Dopo quasi una settimana di pace, la coppia è tornata a scontrarsi e questa volta il loro atteggiamento ha scatenato il caos in rete. Mentre si trovavano in cucina quando è nato l’ennesimo battibecco.

Ad accendere la miccia è stata una semplice domanda di Andrea Maestrelli, il quale ha chiesto all’amica se conoscesse qualcuno che potesse aiutarlo a trovare una camicia a quadri. Al che, la Fiordelisi le ha consigliato di chiedere ad Edoardo. Ma, subito dopo, ha aggiunto una battuta che ha scatenato l’ira dello speaker: “Anche se pure quelle di Antonino mi piacevano“. Da lì, apriti cielo!

Ennesima lite tra Edoardo ed Antonella: volano spintoni

Edoardo Donnamaria si è sentito mancare di rispetto. Ricordiamo che già qualche mese fa i due hanno litigato pesantemente sulle camice di Spinalbese. Antonella infatti spesso chiedeva al coiffer di prestargliele facendo ingelosire il suo ragazzo. Insomma, questa volta, anche se indirettamente la storia si è ripetuta.

Tra i due sono volati paroloni ma anche spinte. Edoardo quando Antonella provava ad andare via e a tagliare corto l’ha spinta più volte per continuare la discussione. Un’atteggiamento che ha indignato il web e ha scatenato la furia dei fan dell’ex spadista. I due sono protagonisti di un rapporto d’amore che per molti è considerato tossico. Lo stesso Edoardo ha precisato che per la compagna prova una sorte di amore e odio.

Chiesti provvedimenti disciplinari per Donnamaria

Alla luce di questo ennesimo scontro tra i due in rete si è scatenato il caos. Alcuni utenti continuano a definire il loro rapporto malato, altri invece credono che devono assolutamente lasciarsi. Già qualche settimana fa Donnamaria è stato protagonista di un fatto simile.

Il ragazzo ha bloccato con il braccio la sua fidanzata mentre discutevano, e in quella occasione Antonella ha detto in casa che Edoardo le ha messo le mani addosso. Intanto, non ci resta altro che attendere la puntata in onda questa sera e sperare che Alfonso Signorini intervenga sulla questione. A seguito di questa discussione, inoltre, la regia si è trovata costretta a censurare più volte.