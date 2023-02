Il Paradiso delle signore anticipazioni 11 febbraio: il piano di Umberto viene scoperto

Le anticipazioni della puntata dell’11 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che per Umberto Guarnieri si metterà molto male. Nello specifico, infatti, vedremo che il piano del commendatore verrà scoperto e l’uomo non potrà fare altro che raccontare tutto a Tancredi.

Intanto, Marcello si preparerà per affrontare al meglio il suo periodo di prova al Circolo, ma sarà consigliato da una persona molto esperta a riguardo. Tutti hanno il cuore addolcito in vista di San Valentino. Molti, infatti, organizzeranno delle sorprese alle loro metà.

Tensione alle stelle tra Umberto e Flora al Paradiso delle signore

Sabato 11 febbraio andrà in onda una puntata straordinaria del Paradiso delle signore, nello specifico, si tratta di quella che sarebbe dovuta essere trasmessa lunedì 13. A causa di un cambio di programmazione, però, l’appuntamento è anticipato a sabato, a partire dalle ore 15:10. In tale occasione vedremo che tutti gli innamorati della soap opera si prepareranno ad affrontare la giornata di San Valentino. Per l’occasione, molti organizzeranno delle sorprese alle loro donne.

Partendo da Vito, il ragazzo vedremo che avrà in mente un colpo di scena per stupire la sua Maira. Anche Ezio sarà molto indaffarato per cercare di realizzare una sorpresa per Veronica. Gli ultimi periodi sono stati un po’ difficili per loro due, pertanto, la festa degli innamorati potrebbe essere l’occasione adatta per riconciliarsi definitivamente. Clima del tutto diverso, invece, sarà quello tra Umberto e Flora.

Anticipazioni 11 febbraio: clima d’amore al Paradiso

Il piano del commendatore, infatti, verrà scoperto e lui non potrà fare a meno di raccontare tutto a Tancredi. Quello che hanno intenzione di fare con Palazzo Andreani, purtroppo, è venuto a galla, pertanto, i due dovranno inventarsi qualcos’altro per portare avanti i loro piani. Flora, dal canto suo, sarà estremamente contrariata nei riguardi di Umberto, pertanto, la tensione tra i due si taglierà con il coltello.

Le anticipazioni della puntata del 9 febbraio del Paradiso delle signore, inoltre, rivelano anche che Marcello si preparerà per il periodo di prova al Circolo. Adelaide, però, gli starà accanto e gli darà una serie di utili consigli su come svolgere al meglio il suo nuovo incarico. Le veneri sono in fibrillazione per San Valentino quando, improvvisamente, Vittorio avrà un’idea brillante. Conti, infatti, comunicherà a Matilde e Roberto la nuova idea che ha avuto, ovvero, organizzare una sorta di gioco per i cuori solitari del Paradiso.