GF Vip, Daniele e Oriana confronto dopo la puntata: ecco cosa hanno deciso (VIDEO)

La puntata di ieri del GF Vip è stata travolta totalmente dal Festival di Sanremo 2023. Alfonso Signorini ha fatto di tutto per cercare di tenere gli spettatori incollati alla tv, tuttavia, malgrado le dinamiche create, gli ascolti sono stati davvero deludenti. Ad ogni modo, tra gli argomenti che hanno provato ad animare la messa in onda c’è stato, sicuramente, il blocco su Oriana e Daniele.

Il rapporto tra i due ragazzi è stata messa a dura prova dall’arrivo in casa di Martina Nasoni, che ha creato un po’ di scompiglio. Ad ogni modo, dopo la puntata, i due protagonisti hanno preso una decisione.

Confronto post puntata tra Oriana e Daniele

La storia tra Oriana e Daniele è giunta al capolinea al GF Vip? I due sembra siano giunti ad un impasse. La Marzoli vorrebbe maggiori dimostrazioni affettive da parte del coinquilino, mentre Dal Moro continua ad essere piuttosto freddo e distaccato. Questo suo atteggiamento sta demoralizzando parecchio la Marzoli che, infatti, dopo la messa in onda della puntata di ieri del reality show ha chiesto un confronto con il ragazzo.

I due hanno cominciato a litigare in quanto Oriana ha ammesso di non riuscire più a sopportare alcuni modi di fare del suo interlocutore. Daniele, dal canto suo, ha replicato dicendo di aver perso un po’ l’entusiasmo. Dopo tutti questi mesi trascorsi all’interno della casa, infatti, è un po’ stanco, pertanto, non ha più nessuna intenzione di cimentarsi in futili litigi con la ragazza.

La decisione di Dal Moro e Marzoli dopo il GF Vip

Tra loro, dunque, sembrava essere arrivato il momento di prendere una decisione definitiva. Dopo aver discusso per diverso tempo, però, Oriana e Daniele si sono lasciati travolgere dalla tenerezza nella casa del GF Vip. La Marzoli, infatti, è riuscita a far sciogliere, almeno un po’, il suo coinquilino, il quale l’ha abbracciata forte e le ha dato moltissimi baci. Ad ogni modo, dopo qualche minuto di effusioni, Daniele ha subito sentito il bisogno di staccarsi.

il ragazzo, infatti, ha esortato la coinquilina ad uscire fuori a fumare. Lei è rimasta un po’ male, in quanto desiderava continuare a stare abbracciata al coinquilino. Una volta in giardino, poi, i due hanno continuato ad abbracciarsi e a scambiarsi delle effusioni romantiche. Daniele, poi, ad un certo punto ha detto di sentirsi troppo osservato dalle telecamere, pertanto, ha cercato di frenare l’impeto della venezuelana.