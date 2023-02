Terra Amara cambia programmazione: soap ridotta ancora per Beautiful

Sono in arrivo novità in merito alla messa in onda dell’amata soap opera di Canale 5.Una notizia che non farà gioire i telespettatori della serie che vedranno ridursi la puntata di sabato 11 febbraio. Il motivo riguarda la messa in onda di Beautiful che dovrebbe allungarsi, a discapito di quella di Terra Amara.

Sarebbero previsti, infatti, ben tre episodi della soap opera americana che narra le vicende della famiglia Forrester, che terranno compagnia al pubblico dalle 13 e 45 alle 14 e 50. Questo cosa significa?

Terra Amara cambia orario: cosa accade nella puntata di sanato 11 febbraio

Una brutta notizia per i fan di Terra Amara che domani saranno costretti a vedersi il loro appuntamento ridotto. Di conseguenza l’orario nuovo è questo: non più dalle 14 e 15, ma alle 14 e 50. Un “taglio” che non farà assolutamente piacere ai telespettatori della soap turca.

Diversamente, invece potranno gioire quelli di Beautiful dato che Ridge, Brooke e company terranno compagnia al pubblico per un bel po’ di tempo, prima di lasciare spazio a Zuleyha e Demir. Al momento, non è noto se il cambio riguarderà soltanto questo weekend o se la decisione sarà estesa anche alle prossime settimane.

Anticipazioni 11 febbraio: Ylmaz fa una proposta a Demir

Gaffur continua a negare di aver avuto una storia con Seher; mentre Saniye, sconvolta, non fa che urlargli contro. Pur di riportare la pace alla tenuta, Hunkar, Demir e Zuleyha decidono di mandare via la domestica incinta, proponendola come inserviente al signor Ekrem. La dottoressa invece non fa altro che cercare di convincere sua madre a partecipare alle nozze. Lo stesso fa anche Ylmaz con il suocero.

Il signore di Cukurova propone all’ex meccanico di acquistare le quote di Cengaver al doppio del prezzo pagato. Fekeli lo viene a sapere, e prova a convincere l’Akkaya ad accettare. Quest’ultimo non la prende bene: prima s’infuria con il padrino, poi rifiuta la proposta. Cengo, però, gli consiglia di accettare: in questo modo lo Yaman s’indebolirebbe economicamente. Yilmaz allora chiede il triplo!