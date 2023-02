Chiara Francini svela un aneddoto prima di Sanremo 2023: “Ho un’arma segreta”

La co-conduttrice di questa sera del Festival di Sanremo 2023 sarà Chiara Francini. L’attrice ha rilasciato un’intervista al magazine TV Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato dell’evento che l’aspetta e non solo.

La donna ha fatto anche una confessione in merito a quello che sarà il comportamento che adopererà in studio, ma non solo. In particolare, infatti, ha rivelato una particolare pratica che eseguirà dietro le quinte. Ecco cosa è emerso.

Chiara Francini fa una confessione inattesa prima di Sanremo 2023: che farà sul palco

Grande attesa per la puntata di questa sera del Festival di Sanremo 2023, in cui ad affiancare Amadeus ci sarà Chiara Francini. Quest’ultima ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni inedite. La donna, innanzitutto, ha esordito dicendo di essere onorata di ricoprire questo incarico. In secondo luogo, poi, ha anche specificato che, quando ricevette la proposta da Amadeus, non poteva crederci.

Per lei, infatti, si tratta del coronamento di un sogno. Questa è la soddisfazione più grande che darà a sua madre, ma anche a se stesa. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista, la giovane ha anche svelato l’arma segreta che adopererà sul palco dell’Ariston per cercare di non commettere troppi errori. In particolare, ha detto che adopererà sicuramente l’ascolto. Questa è una dote che gli ha insegnato e trasmesso Pippo Baudo, pertanto, non può fare a meno di ascoltare il suo consiglio, ma non è tutto.

La co-conduttrice svela una cosa che farà dietro le quinte del Festival

Durante l’intervista, infatti, Chiara Francini ha svelato che ha una strategia che adopererà anche dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023. Onde evitare di laasciarsi prendere troppo dall’ansia da prestazione, infatti, continuerà a ripetersi un mantra che le sarà certamente di grande aiuto. Nello specifico, soprattutto quando sentirà che l’ansia cresce, dirà: “Il perfetto è disumano, perché l’umano è imperfetto“.

Si tratta di una citazione del poeta portoghese Fernando Pessoa a cui lei tiene particolarmente e a cui, chiaramente, crede tantissimo. In questo modo, dunque, la Francini ha ammesso che spera di riuscire a mantenere i nervi saldi. Inoltre, la donna si cimenterà anche in un toccante monologo molto personale. Così come Chiara Ferragni, anche lei ha deciso di portare se stessa sul palco. Per tale ragione, darà luogo ad un monologo incentrato sulla sua vita personale e su alcune esperienze vissute.