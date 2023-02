Oroscopo 11 febbraio 2023: Cancro riflessivi, Capricorno impazienti

Secondo l’oroscopo del giorno 11 febbraio, i nati sotto il segno dei Gemelli devono essere meno sprovveduti. I Bilancia sono pronti per dei nuovi inizi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono dei momenti in cui l’unica cosa da fare è mettere un punto e voltare pagina. Continuare ad insistere su situazioni che vi hanno provocato dei malesseri non vi porterà assolutamente da nessuna parte.

Toro. Giornata piuttosto frenetica per quanto riguarda il lavoro. In amore, però, dovete cercare di essere un po’ più presenti e di non lasciare nulla al caso. Chi vi ama ha bisogno di attenzioni.

Gemelli. L’Oroscopo dell’11 febbraio vi invita ad essere un po’ meno sprovveduti. Prima di compiere un passo importante, riflettete a fondo sui pro e i contro, specie se le decisioni riguardano il lavoro.

Cancro. In questo periodo diete molto propensi ad adoperare la ragione. Difficilmente vi lascerete trasportare dall’istinto. Ricordate, però, che soprattutto in amore è necessario seguire il cuore.

Leone. Tenete molto all’amicizia e alla fedeltà. Quando una persona tradisce la vostra fiducia, difficilmente riuscire a far tornare le cose come erano un tempo. Siete o bianco o nero.

Vergine. Nella vita nulla può essere mai detto e tutto è imprevedibile. Tuttavia, avete bisogno di avere delle certezze e dei pilastri nella vostra vita, altrimenti andate nel panico.

Previsioni 11 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Per voi ci sono dei nuovi inizi all’orizzonte. Cercate di essere razionali ma, al contempo, di dedicare un po’ di tempo in più anche allo svago e a quello che vi dice di fare il cuore.

Scorpione. Siate coraggiosi e indipendenti. Nella vita è importante sapere che la persona più importante, che porterete con voi 24 ore su 24 siete voi stessi, quindi, cercate di essere la versione migliore di voi.

Sagittario. Se siete un po’ nervosi a causa di alcune faccende private, cercate di non riversare il tutto anche in quella professionale. I due ambienti devono rimanere separati, altrimenti è il caos.

Capricorno. Siete piuttosto impazienti. Dal punto di vista professionale è importante capire quale sia la giusta direzione da intraprendere. In ambito sentimentale, invece, è tempo di essere onesti.

Acquario. Nel lavoro stanno per arrivare delle novità. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego potrebbe ricevere delle interessanti risposte. Giornata emozionante per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Pesci. Per troppo tempo avete fatto o detto cose solo per compiacere gli altri, adesso è giunto il momento di darvi da fare e di pensare un po’ di più a voi stessi. Amatevi e curate il vostro corpo e la vostra mente.