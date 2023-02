Elodie infiamma Sanremo, body in pizzo, calze a rete e trasparenze da censura

Siamo arrivati alla quarta puntata del Festival di Sanremo e anche questa sera Elodie ha lasciato tutti a bocca aperta.

La cantante partecipa alla competizione con il brano Due ma questa sera ha lasciato emergere il suo lato più folle e trasgressivo sulle note di America Woman, interpretato al fianco di Big Mama. Fin dalla sua prima esibizione ha dato prova di essere la regina dark del Festival e anche questa volta non ha rinunciato al total black.

Sanremo 2023, Elodie conquista tutti a l’Ariston: una bomba!

Non è passato affatto inosservato il look e la discesa dalle scale di Elodie. La cantante si è presentata con una pelliccia di colore chiaro che ha buttato via ancora prima di arrivare sul palcoscenico. Sotto alla “vestaglia” un body in pizzo total black con trasparenze da urlo che lasciavano libera ogni immaginazione.

Il tutto reso trasgressivo da occhialoni neri e stivali al ginocchio in pelle. Per quanto riguarda il make up, ha esaltato le labbra con un rossetto nero che ha aggiunto un ulteriore tocco dark e ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci a effetto bagnato.

Insomma, una bomba di seduzione, bellezza, e energia: Elodie ha conquistato tutti. Il web appena ha iniziato a cantare è impazzito e sono tanti in queste ore a scriverle messaggi, facendole i complimenti.

L’outfit firmato Gucci di Elodie

L’outfit scelto per questa quarta puntata del festival è firmato Gucci. Come sempre l’ex allieva di Amici è apparsa in forma smagliante, esplosiva e dinamica come sempre. Elodie sa come stupire e lo ha fatto benissimo anche questa volta. La sua esibizione accanto Big Mama è piaciuta moltissimo, a fine performances sono arrivati applausi.

Diversamente dagli altri cantanti le due artiste salite di nuovo sulla scala alla fine hanno preferito restare li. Infatti, Amadeus è rimasto in imbarazzo per alcuni secondi, non sapendo cosa fare. Big Mama lo ha pregato di salire e alla fine così ha fatto.