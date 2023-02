Un posto al sole, anticipazioni 11 febbraio: Angela, Giulia e Clara coinvolte in una sparatoria

E’ terminata questa settimana di programmazione per Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nella puntata odierna ci sarà un grande colpo di scena. Marina è alle prese con i preparativi per il suo matrimonio con Roberto ma il ritorno di Lara Martinelli ha rovinato tutto.

La donna, infatti, a poche ore dalle nozze dovrà far fronte con un piccolo incidente. C’entra la ex fiamma del Ferri? Intanto, Silvia continua a fare i conti con i problemi al Vulcano e sulla clientela che ormai sembra averla abbandonata.

Anche tra Riccardo e Rossella le cose si mettono male,nelle prossime puntate Un Posto al Sole è lui a doversi dar da fare per cercare di riconquistare la fiducia della figlia di Silvia. Ma non è tutto perchè Clara, Angela e Giulia purtroppo saranno coinvolte in una sparatoria

Anticipazioni: Rossella e Riccardo ai ferri corti, nozze rovinate per Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di sabato 11 febbraio ci fanno sapere che le discussioni tra Rossella e Riccardo ma quest’ultimo sarà anche interessato da un’emergenza medica che lo porterà verso un aspro scontro con Ornella . Marina intanto ha tutto pronto per le nozze con Roberto ma purtroppo un piccolo incidente rovinerà l’atmosfera del momento.

Un posto al sole: Il clan dei Vassallo colpisce ancora

L’ultima puntata di Un posto al sole in onda questa settimana ci regalerà clamorosi colpi di scena. Il clan dei Vassallo è tornato ad agire a Napoli e questa volta ad avere la peggio saranno Angela, Clara e Giulia. Le tre si troveranno nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma fortunatamente nessuno si farà del male.

A Franco invece giunge dalla sorella Anna una notizia destinata a metterlo di fronte a una scelta. Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.