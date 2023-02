Daniele Dal Moro “minaccia” gli autori del GF Vip: ecco cosa ha chiesto per rimanere in gioco

In queste ore sta generando molto clamore un video di Daniele Dal Moro in cui confessa a Martina Nasoni di aver “minacciato” gli autori del GF Vip. Nello specifico, il concorrente è apparso piuttosto spazientito per alcune dinamiche che si sono venute a creare in questi giorni.

A tal riguardo, ha detto di essersi recato in confessionale come una furia e di aver chiesto una cosa ben precisa agli autori. Nel caso in cui non dovesse essere accontentato, non esiterà ad abbandonare il programma. Vediamo cosa è successo.

Lo sfogo di Daniele contro gli autori del GF Vip: ecco cosa ha chiesto

Grande caos nella casa del GF Vip. Daniele Dal Moro si è reso protagonista di un comportamento davvero assurdo nei riguardi degli autori del programma. Il ragazzo si stava scambiando delle confidenze con Martina Nasoni, sta di fatto che ha cominciato a parlare a voce bassissima. Ad ogni modo, cercando di prestare attenzione a quello che stesse dicendo, sono emerse delle cose che stanno generando molto clamore.

Daniele, infatti, ha confessato alla sua coinquilina temporanea di aver “minacciato” gli autori dicendo che, nel caso in cui dovessero essere mostrate altre clip brutte su di lui, andrà via. Il ragazzo ha ammesso di essere stato davvero perentorio e convincente, sta di fatto che la produzione avrebbe accettato di scendere a questa sorta di compromesso. Il concorrente, infatti, ha anche aggiunto altri dettagli.

Dal Moro “serve” al programma? Le insinuazioni

in particolar modo, infatti, Daniele Dal Moro ha ammesso che gli autori del GF Vip hanno provato in tutti i modi a tranquillizzarlo e a far sì che tornasse in sé. Successivamente, poi, il ragazzo ha detto di aver capito che al programma farebbe comodo che lui restasse in casa. A tal riguardo, infatti, ha detto che le persone con cui ha parlato si sono mostrate molto accondiscendenti nei suoi confronti, in quanto hanno capito che, se non fosse stato accontentato, se ne sarebbe andato.

Pur di trattenerlo, dunque, la produzione avrebbe accettato tutto questo. A seguito della diffusione di tale filmato, sul web è scoppiato il caos. In molti, infatti, ritengono totalmente assurdo che un concorrente faccia questo genere di giochetti. La produzione dovrebbe essere libera di agire nel modo più opportuno. Ad ogni modo, non resta che attendere per vedere come evolverà questa faccenda e se ci saranno dei chiarimenti.