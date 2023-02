Segnalazione clamorosa su Federico e Alice di Uomini e Donne: si conoscevano già? Spunta complotto

In queste ore sta circolando sul web una segnalazione clamorosa che riguarda Federico e Alice di Uomini e Donne. Alcuni telespettatori della trasmissione hanno notato alcuni dettagli che lasciano intendere che i due, in realtà, si conoscessero già da tempo.

I fan più attenti, infatti, hanno raccolto una serie di foto le quali appaiono sui profili di entrambi i ragazzi e risalgono a un bel po’ di tempo fa, ma non è tutto. Vediamo nel dettaglio tutto quello che p emerso.

Ecco la segnalazione su Federico e Alice: le ipotesi di complotto

Il trono di Federico Nicotera potrebbe essere in serio rischio in quanto in queste ore è trapelata una segnalazione davvero inaspettata che riguarda lui e Alice. In particolar modo, alcuni fan della coppia sono andati a ritroso sui loro account di Instagram ed hanno notato delle incongruenze. Nello specifico, infatti, pare che tra le IG Stories in evidenza di Alice ci siano delle immagini che, un po’ di tempo fa, aveva pubblicato anche Federico.

Inoltre, i due pare siano stati all’interno dello stesso locale tempi addietro. Molti fan stanno cominciando a sospettare, dunque, che tra i due ci fosse una conoscenza già in atto. Se questo fosse vero sarebbe davvero grave in quanto i due verrebbero accusati di aver architettato un complotto bello e buono ai danni di tutti i telespettatori, del programma e anche di Carola. (Continua dopo le foto)

Federico fomenta i dubbi dei fan di Uomini e Donne

A fomentare ulteriormente la segnalazione diffusa in queste ore sul web su Federico e Alice ci sono anche alcuni comportamenti che sta assumendo il tronista in questo periodo. Il ragazzo, infatti, malgrado abbia trascorso delle esterne molto belle con Carola e, in un primo momento, abbia lasciato intendere a molti che lei sia la preferita, continua a sembrare molto preso da Alice.

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, infatti, vedremo che Carola lascerà lo studio in quanto dirà di essere convinta che il tronista abbia già la sua scelta. Federico, ormai, chiede di ballare solo con Alice e sembra avere con lei una sintonia profonda che non risulta esserci con l’altra corteggiatrice. Ad ogni modo, la prossima registrazione del talk show di Maria De Filippi è prevista per sabato 11 febbraio. Non resta che attendere per vedere se i due verranno chiamati a dare delle spiegazioni a riguardo.