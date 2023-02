Anticipazioni GFVip, colpo di scena: rientra un ex Vippona! Novità anche per Benincasa

Clamoroso ritorno nella Casa del GF Vip: ecco chi varca la porta rossa

Sono in arrivo grandi notizie per gli amanti del GFVip. Sembrerebbe infatti stando agli ultimi aggiornamenti che un ex Vippona sia pronta a fare il suo ritorno in casa. Di chi stiamo parlando? Di Milena Miconi., L’attrice romana avrebbe deciso di non rinunciare alla possibilità di proseguire il suo percorso come concorrente , nonostante il lutto dei giorni scorsi.

La scorsa settimana Milena ha abbandonato la casa per partecipare ai funerali del suo amico manager Alessandro Lo Cascio. Fin da subito, la Miconi è apparsa intenzionata ad uscire definitivamente dal gioco, in quanto non più disposta ad accettare di essere rinchiusa in un momento così complicato.

In un primo momento si era parlato di abbandono momentaneo e così infatti è stato. La vippone al momento in quarantena dovrebbe varcare la porta rossa il prossimo 13 febbraio. Insomma, i fan dell’attrice finalmente possono tirare un filo di sollievo..

Gianluca Benincasa potrebbe essere un nuovo concorrente

Nelle scorse settimane si è parlato anche della possibilità di far entrare nella casa del GF Vip l’ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa. I due si sono visti ad ottobre dove in pratica lui aveva raccontato che entrambi erano ancora una coppia.

Poi sono arrivate una serie di diffide e di recente anche denunce da parte del padre della Fiordelisi. Denunce che avrebbero fatto saltare il suo ingresso anche se Signorini pare abbia già un piano B per ripescarlo.

Su Twitter è apparso un post che spiega in qualche modo quello che avrebbe intenzione di fare la produzione: si dice che Alfonso Signorini abbia trovato il modo di far entrare l’ex Gianluca nella casa con uno stratagemma. Precisiamo però che si tratta di semplici indiscrezioni. Al momento non ci resta altro che attendere la diretta di questa sera, che ricordiamo va in sfida contro Sanremo!