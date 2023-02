Cecilia e Ignazio, cosa è successo tra i due? La Rodriguez rompe il silenzio

Si è parlato tanto della presunta rottura tra Cecilia ed Ignazio Moser. Nei mesi scorsi la coppia aveva annunciato di essere pronta al grande passo e di voler convolare a nozze.

A fare il primo passo proprio Moser regalando un bellissimo anello alla sua compagna. Ma cosa è successo adesso? I due si sono lasciati davvero? Andiamo a vedere insieme cosa è accaduto

E’ davvero finita tra Cecilia ed Ignazio?

Cecilia e Ignazio hanno avuto una discussione, come può capitare in qualsiasi coppia. Questa è la verità. A parlare è l’agente di Moser che, inoltre, precisato che tra loro non c’è stata alcuna lite o tradimento che ha portato la sorella di Belen a cacciare di casa Ignazio, come invece riferivano i gossip.

Le indiscrezioni sono state alimentate soprattutto dall’anello scomparso di Cecilia alla mano. Dettaglio che ovviamente non è passato inosservato ai tanti fan del coppia. Ma a quanto pare le cose tra i due stanno in maniera diversa e a vuotare il sacco ci ha pensato proprio la modella argentina poco fa.

La Rodriguez finalmente rompe il silenzio

Nessun addio tra Cecilia ed Ignazio e a confermarlo una mossa social della Rodriguez di pochi istanti fa. La sorella di Belen ha condiviso una Storia che pare confermare che la relazione sia ancora in corso. Scendendo nel dettaglio, Cecilia ha risposto a una domanda di una sua follower, la quale le chiede dove potrebbe acquistare per suo marito un indumento della linea di abbigliamento di Ignazio.

Senza problemi, la Rodriguez condivide il sito web del brand Ignazio “Sotto ogni articolo troverai tutte le taglie, anche la descrizione dei capi”. Inoltre, lo ha anche taggato. Un gesto che oltre a pubblicizzare il suo brand va a confermare che tra di loro tutto procede alla grande e non c’è nessuna aria di crisi.