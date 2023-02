GF Vip, salta l’ospitata di Guendalina Tavassi, c’è qualcosa di sospetto: sfogo sui e della mamma

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip Party ci sarebbe dovuta essere anche Guendalina Tavassi. La sua ospitata, però, è saltata all’ultimo momento generando un certo sgomento. Lei stessa si è sfogata sui social dicendosi stranita per quanto accaduto.

Dopo poco, però, è arrivato anche lo sfogo della mamma, la quale è stata piuttosto rigida nel commentare quanto accaduto. Sembra esserci qualcosa di sospetto sotto. Vediamo cosa è successo.

Salta all’ultimo l’ospitata di Guendalina Tavassi al GF Vip Party

Ieri è stata una sfida importante tra il GF Vip e il Festival di Sanremo 2023. Ad ogni modo, il programma di Alfonso Signorini ha provato a tenere banco alla competizione canora più seguita di sempre, cercando di portare in scena quanti più gossip possibili. Uno di questi sta continuando a generare sgomento anche in queste ore. Nello specifico, in molti stanno parlando della mancata ospitata di Guendalina Tavassi al GF Vip Party.

La donna avrebbe dovuto presenziare durante la messa in onda dando luogo a degli interventi contro Antonella Fiordelisi e Attilio Romita. Ad ogni modo, all’ultimo momento tutto è saltato inaspettatamente. La donna ha dato questo annuncio ai suoi fan di Instagram e si è detta particolarmente incredula e delusa per quanto accaduto. In seguito, però, a sbottare è stata anche sua madre.

Lo sfogo della madre di Guendalina ed Edoardo

La signora Emanuela Fuin ha pubblicato dei post su Instagram in cui ha attaccato il GF Vip per la mancata partecipazione di Guendalina Tavassi al programma di Pierpaolo e Soleil. La protagonista ha posto l’accento su come, magicamente, l’ospitata di sua figlia sia saltata e non ha potuto fare a meno di pensare che si sia trattato di una scelta strategica della produzione per tutelare alcuni protagonisti.

Ricordiamo, infatti, che la famiglia Tavassi ce l’ha molto con alcuni concorrenti del GF Vip. Al primo posto, naturalmente, c’è Antonella Fiordelisi, che loro continuano a denominare “Vittimella”. Dure critiche, però, anche contro Attilio Romita, il quale ha dato dei “mafiosi” ad alcuni compagni d’avventura, in particolar modo a Edoardo Tavassi. Attilio non è stato punito per il suo comportamento, tuttavia, presto potrebbe avere un confronto con la madre di Eodardo. Questa cosa è stata giudicata dalla signora Emanuela come una punizione addirittura più grave della squalifica.