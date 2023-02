Orietta Berti che gaffe! E’ al GF Vip7 ma commenta Sanremo: furia dei piani alti!

Per la prima volta dopo ben 15 anni, Mediaset ha deciso di mandare in onda una controprogrammazione contro la Rai e la settimana del festival di Sanremo. Una settimana molto importante per la rete di Stato e anche per tutti i telespettatori che negli ultimi quattro anni si sono davvero incuriositi e legati al programma condotto da Amadeus.

Il direttore artistico ricordiamo che nella prima serata ha raggiunto ben il 60% di share contro la concorrenza, dati che hanno stupito anche gli stessi Vertici di Viale Mazzini. E tra gli affezionati del karmesse, c’è anche una cantante che quest’anno è passata a Mediaset.

Parliamo di Orietta Berti che proprio ieri sera si è vista imepgnata come opinionista la GF Vip. Un impegno che sembra non aver gradito molto dato che durante la trasmissione ha commentato diverse volte gli artisti a Sanremo.Un gesto che avrebbe fatto innervosire i piani alti e lo stesso Signorini, dato che è comunque una mancanza di rispetto.

Orietta Berti commenta Sanremo durante la diretta del GF Vip

Orietta Berti è un’opinionista del reality e, per questo, nella serata del 9 febbraio, è andata in diretta su Canale 5. Tuttavia, pare proprio che la cantante sarebbe voluta essere altrove. È, infatti, è spuntato un commento di Orietta sotto un post del profilo ufficiale di Sanremo.

L’account ha condiviso un video dei Maneskin, ospiti della serata e tra i tanti commenti è arrivato proprio uno della Berti. La cantante ha pubblicato dei cuori. Inoltre, la moglie di Osvaldo ha lasciato anche altri messaggi relazionati al Festival, per esempio in una foto del cantante in gara Lazza condivisa dal profilo di “Tv Sorrisi e Canzoni”.

Furia dai piani alti ma alla Berti poco interessa

Un gesto al quanto strano quello dell’artista dato che per certi versi è come se avesse mancato di rispetto a chi in questo momento le ha offerto il lavoro. Infatti, secondo alcune indiscrezioni pare che dai piani alti non abbiano preso bene questo suo movimento social. Ad ogni caso, a lei poco interessa, visto che non ha nessuna intenzione di tornare nei panni dell’opinionista il prossimo anno. “Sono stata con Fabio Fazio tanti anni, tornerò da lui”, ha dichiarato.