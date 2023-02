Ascolti Sanremo 2023 – GF Vip7, chi ha vinto la sfida? Da non credere!

Per la prima volta Mediaset ha deciso di sfidare in termini di ascolti la rete concorrente durante una delle settimane più importanti del mondo dello spettacolo. Pier Silvio ha deciso di sfidare la concorrenza in questa settimana del festival di Sanremo mandando in onda tutti i programmi di punta. Dal Grande Fratello Vip, alle fiction, fino ad arrivare a C’è posta per te sabato sera. Ma chi ha vinto la sfida ascolti ieri sera? Scopriamo insieme

Chi ha vinto la sfida ascolti ieri sera tra il GF Vip e Sanremo?

Nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. Piersilvio di recente ha fatto sapere che non teme la concorrenza motivo per cui ha deciso di proseguire con il suo normale palinsesto. Ma ne sarà davvero valsa la penA?

“Festival di Sanremo 2023” contro “Grande Fratello Vip” Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 9 febbraio 2023? La terza serata della kermesse canora presentata da Amadeus con Gianni Morandi ha incollato alla tv ben 9.240.000 e 57,4% di share%, di share.

Alfonso Signorini, invece con il suo Grande Fratello Vip non è riuscito nel suo intento, come del resto bisognava aspettarselo. Il realiy è stato seguito da solo da 1.790.000 telespettatori, share 10,88%. Insomma, tutto come previsto!!

Riassunto puntata GFVip

Nella puntata del 9 febbraio nessuno dei concorrenti in nomination (Attilio, Antonino, Edoardo, Luca e Sarah) ha dovuto abbandonare la casa del GF Vip poiché il televoto non era eliminatorio. Tuttavia il meno votato dal pubblico è finito al televoto eliminatorio, il cui verdetto sarà rivelato lunedì 13 febbraio.

Il primo a salvarsi è stato Antonino Spinalbese, il secondo Luca Onestini. Poi Edoardo e Sarah. A finire al televoto eliminatorio invece è stato Attilio. Largo spazio ai Donnalisi, la coppia tra mille alti e bassi continua a stare assieme, anche se Antonella lamenta molto il fatto che il compagno è influenzato dal “branco”.

Inoltre, al centro della puntata anche la love storie passata tra Onestini e la Mrazova. Grande emozione infine per la Murgia che ha ricevuto una bellissim sorpresa da parte del padre.