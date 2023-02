GF Vip, Luca e Ivana confessano i loro sentimenti: cosa hanno dichiarato in diretta

Ieri sera è andata in onda una nuovissima puntata del GF Vip. Alfonso Signorini non ha potuto di fare a meno di parlare di un ex coppia che si è ritrovata assieme la scorsa settimana. Parliamo di Ivana e Luca che a distanza di un anno dalla loro separazione si sono ritrovati dove tutto è iniziato. La coppia è stata assieme per ben tre anni ma ad un certo punto dopo il lockdownd si sono detti addio

Nella casa, però , in questi giorni tutti hanno notato c’è tra di loro c’è feeling e soprattutto in Onestini è cambiato proprio il suo volto. Infatti, Luca non ha nascosto di essere felicissimo per la presenza della ex in Casa e che comunque nonostante tutto non le ha mai smesso di volerle bene. Ma la domanda che tutti si chiedono adesso è: Luca Onestini e Ivana Mrazova torneranno insieme?

Ivana e Luca confessano i loro sentimenti al GF Vip

Nel corso della diretta di ieri, i due vipponi sono rimasti soli nel salone della casa e hanno raccontato di come hanno vissuto questi giorni di ritrovata convivenza. Prima di tutto, la Mrazova ha dichiarato di essere stata accolta molto bene dal gruppo, nonostante sia arrivata 4 mesi dopo l’inizio del reality.

Dopodiché, la curiosità del conduttore è subito andata verso il rapporto con Onestini. L’influencer ha raccontato di aver ritrovato la stessa complicità di sempre con l’ex compagno aggiungendo anche che questo per lei non è affatto una sorpresa.

Luca invece ha ammesso di essere felicissimo per la presenza della ex in Casa ma ad oggi non ha saputo esprimere quali sono i suoi reali sentimenti. Ciò che sente per Ivana è “una sensazione che non ha mai provato”, ma non sa ancora cosa sarà del suo futuro con la Mrazova, né tanto meno se torneranno insieme.

C’è ancora amore tra la Mrazova e Onestini?

La domanda che tutti si pongono è chissà se ci sia ancora amore tra Ivana e Luca. Beh, al momento nemmeno loro sanno di preciso cosa provano ma le sensazioni di entrambi di questi giorni insieme sono del tutto positive. Inoltre, nessuno dei due ha escluso un ritorno di fiamma. Ci sono poi gli sguardi complici, il feeling ancora palpabile e un sentimento che non pare per nulla aver fatto le valigie. Insomma, non è escluso che tutto possa accadere…