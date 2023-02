Panico a Sanremo, Chiara Francini sparisce per un ora: “il monologo slitta” cosa è successo

Un nuovo caso ha interessato la quarta puntata di Sanremo. Per alcuni istanti ti è temuto il peggio, per via dell’ospite che non si è fatta trovare.

Stiamo parlando di Chiara Francini che per circa un ora ha fatto perdere le sue tracce. Da scaletta il suo monologo era previsto alle 00.39, ma c’è stato solo all’1.40. Cosa è successo?

“Chiara Francini non si trova”: cosa è successo nella quarta puntata di Sanremo

Dopo il caso inquietante del pacco bomba ritrovato a pochi passi dall’Ariston un nuovo mistero si è avvolto attorno al Festival. Chiara Francini ospite della quarta serata è sparita per circa un ora lasciando Amadeus e Gianni Morandi con il fiato sospeso. Al momento ancora nessuna dichiarazione ufficiale è giunta a far chiarezza sull’accaduto. C’è stato però un evento che potrebbe aver turbato la quiete dietro le quinte dell’Ariston.

Il direttore Artistico dopo l’intervento di Andrea Delogu e Jody Cecchetto, ha lasciato annunciare un cantante ai due conduttori del PrimaFestival. Annuncio che Chiara Francini era pronta a fare, ma che ha dovuto interrompere proprio per dare spazio ai due colleghi. Che sia stato questo malinteso a far perdere la pazienza alla donna? Se al momento la diretta interessata ancora non ha lasciato dichiarazioni a riguardo il web invece non ha dubbi: Chiara è nera dalla rabbia.

Polemiche per la vittoria Serata cover di Marco Mengoni

La vittoria di Marco Mengoni nella serata cover ha fatto storcere il naso a molti. Infatti, in rete già prima del risultato finale tutti avrebbero voluto che la vittoria fosse data a Elisa e Giorgia, e invece l’artista nemmeno tanto stupito ha preso in mano la statuetta.

Molti utenti in rete, intanto, hanno già anticipato che sarà proprio il cantante di Due Vite a vincere questa edizione, dato che la sua vittoria ormai sembra scontata.