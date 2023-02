Sanremo 2023, Svelati i cachet di Amadeus, Gianni Morandi, Chiara Ferragni e ospiti in gara

Ogni anni attorno a Sanremo c’è sempre la solita polemica ovvero i cachet percepiti da ospiti, direttore artistico e co-conduttrici. Negli ultimi anni, i soldi percepiti da quest’ultimi hanno scatenato gli animi di molti, tanto che si è mosso anche il Codacons. Ma quanto hanno percepito quest’anno Amadeus e tutta la sua troupe? Andiamo a vedere tutti i dettagli, resterete davvero senza parole.

Amadeus e Gianni Morandi: cachet stellari a Sanremo 2023

Dietro Sanremo c’è un’incredibile macchina organizzativa e, grazie al successo dell’edizione precedente, le cifre che rientreranno saranno decisamente da capogiro. Ma la curiosità del pubblico da casa è sempre concentrato sui cachet di conduttori e ospiti.

Facendo riferimento al sito Money, che è indubbiamente uno dei più autorevoli in materia, Amadeus, conduttore e direttore artistico, avrebbe incassato per questa edizione del karmesse ben 70mila euro a serata per un totale di 350mila euro, arrivando a raggiungere i 500mila euro, in quanto considerano, per l’appunto, il suo doppio ruolo.

In ogni caso, la cifra è inferiore ai 900mila euro rispetto all’edizione passata. Gianni Morandi, essendo co-conduttore delle 5 serate, per lui l cachet non è da meno: infatti avrebbe incassato circa 60mila euro a serata, per un totale di 300mila euro.

Il compenso di Chiara Ferragni, le altre co-conduttrici e artisti in gara

Le quattro co-conduttrici che hanno affiancato Amadeus in questa 73ima edizione del festival pare abbiano percepito, sempre secondo Money i “classici” 25mila euro, di cui si è sempre parlao. Ad eccezione però di Chiara Ferragni che, per due serate, dovrebbe incassare 50 mila euro…

Per dover d’informazione, va ricordato che la nota influencer digitale ha deciso di donare il suo compenso per intero in favore dell’associazione D.i.Re

Pochi sanno, inoltre che anche i cantanti in gara percepiscono un bel cachet. Tutti i partecipanti, come nelle precedenti edizioni, hanno incassato indennizzo di circa 48mila euro come rimborso spese. Insomma, una bella cifra.