Uomini e donne, registrazione 11 febbraio: rivolta in studio per Carola, Alice ha un malore, Federico annuncia la scelta

Una nuova registrazione di Uomini e donne si è appena conclusa. Le anticipazio0ni ci fanno sapere che la puntata in questione è dedicata interamente a Federico Nicotera e alla sua corteggiatrice Carola. Quest’ultima è ritornata dopo che il tronista è andato a ripescarla, i due hanno litigato a lungo poi lei alla fine ha scelto di presentarsi.

Alice ha avuto un attacco di panico ed è stata costretta ad abbandonare lo studio. Alla fine il tronista annuncia di essere pronto alla scelta ma non adesso. Infine, al centro anche Riccardo e un nuovo arrivato di nome Ivan.

Uomini e donne, Federico combina un bel casino

Secondo quanto si legge sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, Federico ha mantenuto la parola e ha raggiunto l’hotel di Carola per chiarire. La corteggiatrice, però, non si trovava lì e così il tronista ha cercato di contattarla con il telefono della redazione. Inizialmente Carola ha preferito non rispondere, per poi cedere.

Alla fine la Carpinelli quando è rientrata in studio è accaduto il devasto, tutti si sono scagliati contro la corteggiatrice, credendo che sia più interessata al mondo dello spettacolo che a Federico. Intanto, durante la discussione tra i due Alice è stata costretta a lasciare lo studio a causa di “un attacco di panico“. Nicotera non l’ha subito seguita fuori, in quanto è uscita quando ha deciso di ballare con Carola. Alla fine su consiglio di Maria l’ha raggiunta e ha annunciato di essere pronto alla scelta.

Trono Over, Riccardo volta pagina e conosce Michela

Nel corso della puntata si è parlato anche di Riccardo. Dopo l’uscita di Gloria dal programma, il cavaliere è andato avanti e sembra già interessato ad un altr dama. Guarnieri ha conosciuto Michela i due si sono sentiti e anche visti. Tra quest’ultima e Armando Incarnato si è accesa una lite.

Nonostante questo, il cavaliere tarantino ha deciso di proseguire con la conoscenza. Inoltre, si è parlato anche di Ivan un nuovo cavaliere. Quest’ultimo è uscito con Desdemona. L’uomo inaspettatamente si è dichiarato interessato a Tina Cipollari.