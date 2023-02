Edoardo Donnamaria gay o bisex, Antonella vuota il sacco: cosa nasconde il Vippone

Nelle ultime ore Nikita e Antonella è scoppiato un nuovo caso nella casa del Grande Fratello Vip. Le due gieffine si sono confrontate sull’orientamento sessuale di Edoardo Donnamaria che sembra non essere etero. Ad avere dubbi non solo la Pelizon ma anche la fidanzata che è rimasta colpita da qualcosa.

Edoardo Donnamaria è davvero gay?

Nikita ha detto all’amica che su Edoardo ha dei dubbi e secondo lei Donnamaria non riesce ad accettarsi solo per una questione di giudizio da parte di terzi. La ragazza ha precisato che in Casa non ha visto nulla di strano però ha questa sensazione.

Antonella poi ha aggiunto di averglielo chiesto esplicitamente ma Donnamaria ha risposto che non mai avuto esperienze gay. Però questo dubbio le è sorto più di una volta sopratttutto all’inizio quando nella casa di cono state battutine sul proprio conto.

Inoltre, la Fiordelisi non si capacita del fatto che fa sempre complimenti a Luca. Insomma, per le due vippone, Edoardo potrebbe nascondere un lato bisessuale.

Antonella lascerà Edoardo? La verità di Attilio

Intanto, nella casa sta circolando anche un’altra voce che riguarda sempre la coppia dei Donnalisi. Antonella Fiordelisi lascerà Edoardo Donnamaria una volta finito il Grande Fratello Vip, questo almeno è quello che sostiene Attilio Romita.

Parlando con Sarah Altobello, l’uomo ha reso nota una confidenza che sostiene sia stata la stessa Antonella a fargli. “Edoardo e Antonella stanno insieme, poi Antonella mi ha detto appena usciamo da qua lo mando a fare in cu**”. Insomma, come riferisce il giornalista la Fiordelisi starebbe solo mentendo.

La storia con Edoardo sarebbe solo una trovata per portare avanti un qualcosa e avere più visibilità in casa. Se ciò fosse vero allora avrebbero davvero ragione tutti i ragazzi che da mesi le vanno contro, ora però bisognerà vedere cosa risponderà la Vippona davanti a queste accuse. Quel che è certo però è che Edoardo non la prenderà benissimo. In ogni caso non ci resta altro che attendere la puntata di lunedì sera.