GF Vip, i concorrenti ascoltano per la prima volta il brano di Mengoni: la loro reazione (VIDEO)

I concorrenti del GF Vip, naturalmente, sono ignari di quanto accaduto al Festival di Sanremo 2023. La produzione del reality show, però, ha deciso di far ascoltare ai ragazzi il brano con cui Marco Mengoni ha vinto la competizione canora del 2023.

I vipponi si sono subito resi conto che si trattasse di un brano nuovo, in quanto non l’avessero mai sentito prima. La loro reazione è stata davvero interessante. Vediamo che cosa hanno fatto.

La reazione dei concorrenti al brano di Marco Mengoni di Sanremo 2023

La settimana di programmazione del Festival di Sanremo 2023 è giunta al termine, ma i suoi strascichi continuano ad essere presenti. Ieri sera, infatti, la produzione del GF Vip ha deciso di mandare in riproduzione nella casa il brano di Marco Mengoni “Due Vite”. I concorrenti hanno, sin da subito, capito che si trattasse di una canzone nuova. Nello specifico, ad apprezzare particolarmente la canzone sono stati Antonino Spinalbese, Davide Donadei e Andrea Maestrelli.

I tre si trovavano in giardino a rilassarsi un po’ quando, improvvisamente, la loro attenzione è stata catturata dalla musica. A quel punto, l’hair-stylist ha esordito dicendo che il brano fosse davvero bellissimo. Successivamente, poi, gli altri due coinquilini sono intervenuti e si sono trovati d’accordo con Antonino. Davide ha subito riconosciuto la voce inconfondibile di Marco Mengoni.

Video virale e altri commenti su Mengoni

Una volta giunti al ritornello della canzone con cui Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo 2023, dunque, i concorrenti del GF Vip sono rimasti estasiati ed hanno detto che si trattasse di un testo e una musica davvero stupendi. Donadei, però, ci ha tenuto a precisare di non aver mai ascoltato questa canzone, pertanto, ha capito subito che si trattasse di un brano nuovo.

Al momento, però, i concorrenti non hanno fatto alcun riferimento al Festival di Sanremo 2023. Dato che sono reclusi nella casa da svariati mesi è probabile che non sapessero quale fosse la settimana di programmazione della competizione canora più attesa dell’anno. Ad ogni modo, la loro reazione alla canzone di Mengoni ha fatto il giro del web. Moltissime pagine social e utenti hanno condiviso il video in questione approfittandone per fare, ancora una volta, i complimenti all’artista che, per tutta la settimana sanremese, ha dominato la classifica stando sempre al primo posto. Una vittoria davvero meritata secondo molti.