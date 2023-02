Uomini e Donne registrazione del 13 febbraio: una coppia va via, spunta un anello

Oggi, lunedì 13 febbraio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione ci sono stati diversi colpi di scena, tra cui l’uscita di scena di una coppia dal programma.

I due sono andati via con tanto di anello. Anche un’altra coppia ha deciso di proseguire la conoscenza lontano dai riflettori. Armando, invece, è stato al centro di una grande polemica in quanto ha discusso pesantemente con Gianni Sperti. Ecco tutto quello che è successo.

Coppia lascia Uomini e Donne con tanto di proposta

La registrazione del 13 febbraio di Uomini e Donne è stata molto movimentata. In studio si sono accomodati Alessandro e Pamela. I due hanno parecchio discusso nelle precedenti occasioni, ma in questa circostanza le cose sono andate in maniera del tutto differente. La coppia, infatti, ha annunciato la volontà di abbandonare il programma e proseguire la conoscenza al di fuori. Per l’occasione, Alessandro ha anche regalato un anello alla donna e tutti in studio hanno applaudito.

In merito a Luca e Antonella, invece, dei due ragazzi non si è più parlato nelle scorse registrazioni. La coppia ha, infatti, preso la decisione di conoscersi al di fuori. Per loro, però, non c’è stato nessun blocco durante le riprese. Restando sempre in tema di trono over, anche perché solo di questo si è parlato, Armando ha fortemente discusso con Gianni Sperti.

Registrazione 13 febbraio: liti infuocate in studio

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Incarnato ha deciso di chiedere a Desdemona di uscire. La ragazza, nel frattempo, sta uscendo anche con altri cavalieri, cosa che Armando non ha mai gradito molto nelle altre donne. Ad ogni modo, Gianni Sperti ha preso la parola per attaccare l’esponente del trono over e per dirgli di tentare sempre approcci con donne già presenti nel programma. Nel momento in cui arrivano persone nuove, invece, le manda sempre via.

L’opinionista, dunque, è giunto alla conclusione che Incarnato non sia interessato a nessuno. La discussione si è protratta davvero per molto tempo, al punto da prendere quasi tutto il tempo della registrazione del 13 febbraio di Uomini e Donne. Ivan, dal canto suo, è stato rifiutato da tre donne, mentre Riccardo Guarnieri ha deciso di chiudere la conoscenza con Michela. Del trono classico non si è parlato. Le prossime registrazioni dovrebbero essere a fine settimana e in tale occasione ci dovrebbe essere la scelta di Federico.