GF Vip, Antonino Spinalbese infrange regolamento nella notte e viene beccato: che succede ora?

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip i concorrenti hanno cominciato a confrontarsi sull’accaduto e tra questi anche Antonino Spinalbese. Il parrucchiere è finito in nomination contro Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

Si tratta di una nomination volta a decretare il preferito, ad ogni modo, la persona che vincerà, avrà un compito molto importante che potrebbe mettere a repentaglio il cammino di un altro vippone. Ebbene, Antonino ha riflettuto proprio su questa cosa ed ha infranto il regolamento.

Ecco come ha infranto il regolamento Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese si è lasciato andare a delle riflessioni dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip. Il ragazzo stava riflettendo in compagnia di alcuni coinquilini, tra cui Davide Donadei, in merito a quello che potrebbe accadere giovedì prossimo. Nello specifico, i concorrenti sanno che il pubblico è chiamato a scegliere il preferito. La persona scelta dai telespettatori, poi, avrà il compito di mandare in nomination un compagno d’avventura.

Costui o costei, poi, si scontrerà in un nuovo televoto che, tuttavia, sarà eliminatorio. Ebbene, Antonino ha cominciato a riflettere proprio su questo aspetto ed ha svelato la sua strategia per cercare di fare in modo che si sfidino al televoto Oriana e Nikita, due donne con cui certamente non va d’accordo. Spinalbese, infatti, ha detto che, nel caso in cui dovesse essere lui il preferito, non manderà al televoto la Marzoli, ma la Pelizon ed ha svelato anche il motivo.

Gli autori del GF Vip prenderanno provvedimenti?

Nel corso del suo sfogo con alcuni coinquilini del GF Vip, Antonino Spinalbese ha detto che nominerà Nikita in quanto è sicuro che il resto della casa nominerà Oriana. In questo modo, dunque, le due donne potrebbero scontrarsi al televoto e una di loro potrebbe finalmente uscire dalla casa. Il ragazzo, però, ha riflettuto anche sul fatto che sarebbe potuta andare Antonella al televoto, ma Davide Donadei è intervenuto dicendo che, quasi sicuramente, Sonia l’avrebbe resa immune.

Insomma, questa è una strategia bella e buona. Ad un certo punto, infatti, Antonino si è reso conto di essere inquadrato da una telecamera ed ha placato il suo discorso. Davide gli stava dicendo delle cose, ma Antonino lo ha subito fermato esortandolo a tacere facendogli “no” con la mano. Il regolamento vieta simili complotti, quindi, ci saranno conseguenze per il concorrente?