Il Paradiso delle signore anticipazioni 16 febbraio: Gloria fa una scoperta scioccante

Nella puntata del 16 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Ezio deciderà di comunicare a Gloria l’incontro che ha appena fatto. L’uomo, infatti, ha accettato di vedere la donna che, tempo addietro, denunciò la Moreau e la mandò in galera.

Flora e Umberto, invece, si confronteranno in merito al matrimonio. I due si troveranno a viaggiare su due binari differenti. Quale decisione arriveranno a prendere alla fine? Vediamo tutto quello che accadrà.

Scontro tra Umberto e Flora al Paradiso delle signore: non si sposano?

Le anticipazioni della putata del 16 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Ezio sarà molto combattuto, tuttavia, deciderà di aprirsi con Veronica e raccontarle di aver appena incontrato Chiara Albani, la donna che anni prima mandò in galera Gloria. La donna, chiaramente, rimarrà spiazzata e proverà a rincuorare il suo compagno. L’uomo non saprà che fare. Da un lato vorrebbe raccontare tutto a Gloria per correttezza, ma dall’altro non vuole recarle questo ennesimo dolore.

In attesa che il protagonista prenda questa decisione, poi, vedremo che Umberto e Flora avranno un dibattito molto importante sul loro futuro, Nello specifico, i due rifletteranno in merito alla decisione di sposarsi. Purtroppo, però, le loro idee saranno piuttosto divergenti. Nello specifico, infatti, vedremo che Flora sarà molto propensa a concretizzare quanto prima, mentre il commendatore paleserà la volontà di aspettare ancora un po’.

Anticipazioni 16 febbraio: la scoperta di Gloria

Questa divergenza di opinioni, chiaramente, contribuirà a generare un po’ di maretta tra i due. Nell’episodio del 16 febbraio del Paradiso delle signore, però, vedremo anche che Vito comincerà ad essere geloso di Francesco. Quest’ultimo sta trascorrendo un po’ troppo tempo con la Puglisi e la cosa, chiaramente, non gli farà piacere. Per tale ragione, comincerà a mostrarsi un po’ spazientito.

Nel frattempo, al grande magazzino si entrerà nel vivo del concorso indetto da Vittorio Conti per cuori solitari. I partecipanti si cimenteranno nella ricerca della loro anima gemella. Qualcuno riuscirà a trovarla? Intanto per Ezio arriverà il momento di giocare a carte scoperte. L’uomo, infatti, racconterà a Gloria tutto quello che è accaduto e la donna prenderà una decisione. Nello specifico, infatti, vedremo che la protagonista accetterà di incontrare Chiara. Durante il loro incontro, però, la Moreau si troverà a fare una scoperta del tutto inaspettata. Le cose, infatti, avrebbero potuto prendere una piega del tutto differente.