Guendalina Tavassi in ospedale, irriconoscibile: cosa è successo e come sta ora (FOTO)

Guendalina Tavassi è stata in ospedale. Ieri la donna ha pubblicato sul suo account Instagram dei video che hanno generato molta preoccupazione per i fan. La protagonista, infatti, si è ripresa all’interno di un ospedale, con il volto completamente fasciato e tramortito.

I suoi follower, chiaramente, hanno cominciato a preoccuparsi e a fare domande volte a scoprire quale fosse la causa del suo ricovero. Ebbene, a spiegare tutto è stata la diretta interessata tra le sue IG Stories.

Ecco perché Guendalina Tavassi era in ospedale

In queste ore, Guendalina Tavassi ha pubblicato delle Instagram Stories dall’ospedale in cui è apparsa con il volto totalmente tramortito. Nello specifico, la donna è apparsa con gli occhi gonfi e lacerati e una fascia tutta attorno al capo. Dopo poco, però, è arrivato il chiarimento. Per fortuna, l’influencer non ha avuto alcun problema di salute. Il motivo del suo ricovero, infatti, risiede in ragioni legate al mondo dell’estetica.

Guendalina si è voluta sottoporre ad un intervento di blefaroplastica. Si tratta della stessa operazione che qualche giorno fa ha fatto anche Karina Cascella. Essa consiste nell’incisione delle palpebre e nella rimozione della pelle in eccesso. Questo serve ad aprire di più lo sguardo e renderlo più fresco e giovane, ma non è tutto. La Tavassi, infatti, ha fatto anche un altro intervento e questo spiega la presenza della fascia che circonda il suo viso. (Continua dopo la foto)

Come sta adesso Guendalina

Trovandosi già in ospedale per sottoporsi a questa operazione, infatti, Guendalina Tavassi ha deciso di intervenire anche sull’orecchio. A causa di un orecchino troppo pesante, infatti, il buco su uno dei suoi lobi si era allargato notevolmente. A tal riguardo, ha deciso di intervenire per metterci un punto e ricostruire la lacerazione subita. Guendalina ha ripreso tutto di quel momento, anche il post operatorio.

Subito dopo l’anestesia, infatti, il suo compagno l’ha ripresa mentre lei non faceva altro che dire cose totalmente sconnesse dalla realtà. Dopo un po’ di ore, però, la situazione è rientrata. Attualmente, infatti, l’influencer ha potuto fare ritorno anche a casa. Ieri sera, infatti, non si è persa la messa in onda della puntata del GF Vip, in cui è arrivata anche sua madre per confrontarsi con Attilio. La Tavassi ci ha tenuto a precisare di non aver voluto raccontare niente a nessuno prima dell’operazione per scaramanzia e per non far preoccupare i suoi cari.